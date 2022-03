Izberite z Delom: Dvajset strank, gibanj in list v tekmi za glasove

V četrtek se je uradno začela predvolilna kampanja za parlamentarne volitve, ki bodo čez 28 dni. Večina strank je že predstavila svoje programske prioritete in kandidate za poslance, kar na Delu pozorno spremljamo in analiziramo. Pripravljamo komentarje in intervjuje, ki bodo volivkam in volivcem pomagali pri odločitvi, katerega kandidata izbrati 24. aprila. Na najpomembnejše dogodke vas bomo do takrat opozarjali tudi z nedeljskim novičnikom. Vedeti več pomeni imeti moč.

ZNANO JE, KDO SE BO POTEGOVAL ZA GLASOVE: Državna volilna komisija je objavila seznam, kdo vse bo na glasovalnih lističih 24. aprila. Pri tem poudarjajo, da kandidatne liste še niso potrjene, saj postopek preizkusa zakonitosti list še poteka. Vse ne nastopajo v vseh volilnih enotah, tako bo v šesti (Novo mesto) in sedmi (Maribor) po 19 konkurentov, v preostalih pa po 20. Vse parlamentarne stranke, razen Desusa, so liste vložile s tremi podpisi poslancev, drugi pa s podpisi volivcev. Za predstavnika italijanske skupnosti sta tokrat dva kandidata, za madžarsko skupnost pa trije, med njimi sta tudi aktualna poslanca.

KAJ KAŽEJO MERITVE: Javnomnenjske raziskave, ki jih izvaja več inštitutov in agencij, si bodo v prihodnjih tednih v medijih še bolj intenzivno sledile, kot so si že doslej. Delo bo naslednjo anketo objavilo 11. aprila. Po izračunih spletne strani Volilna-napoved.si, kjer so na enem mestu združeni rezultati volilnih napovedi pomembnejših slovenskih javnomnenjskih agencij, bi se minulo soboto v državni zbor uspelo prebiti sedmim strankam – SDS bi dobila 28 mandatov, Gibanje Svoboda 25, SD 12, Levica osem, NSi šest, LMŠ pet in Povežimo Slovenijo štiri.

DELOVA OCENA PRVEGA SOOČENJA: Po prvem soočenju na TV Slovenija si bo javnost najverjetneje zapomnila prvaka SNS Zmaga Jelinčiča. V boju za obstanek v parlamentu znova stavi na populizem, pri čemer je tokrat ubral proruske in protivladne note, kar je glede na to, da ima z Janševo vlado sklenjen sporazum o sodelovanju in potrjuje tako rekoč vse njihove predloge, bizarno. Njegov proruski nastop pa morda ni čisto presenečenje. Je edini poslanec, ki ni izstopil iz parlamentarne skupine prijateljstva z Rusijo. Njegova hči pa je lani razstavljala v dvorani Ruskega doma.

Vse kaže, da se glavna pretendenta za zmago na nacionalni televiziji ne bosta soočila. Foto Adrian Pregelj

Glede na svoje sposobnosti in pretekla soočenja, v katerih sta večkrat blesteli, sta se pod pričakovanji odrezali predsednica SAB Alenka Bratušek in podpredsednica SDS Romana Tomc. Pričakovati je, da se bodo soočenja razgrela ob bolj notranjepolitičnih polemičnih temah pa tudi ob soočenju obeh pretendentov za zmago.

Kandidati se predstavljajo

Tako rekoč vsi, ki se potegujejo za prestop parlamentarnega praga, te dni poskušajo nagovarjati potencialne volivce, pri tem pa uporabljajo različne pristope.

S PETJEM IN PLESOM: Sedeminosemdeset kandidatov gibanja Povežimo Slovenijo je na svoji sobotni predstavitvi v Kranju zapelo in zaplesalo na melodijo svoje himne. Po besedah Zdravka Počivalška, predsednika Konkretno, ene od petih partneric v gibanju, računajo na dvomestno število poslanskih mandatov. »Po volitvah se bomo pogovarjali z vsemi, sodelovali pa s tistimi, ki želijo Sloveniji dobro in želijo tako kot mi samo naprej.«

Počivalšek je sicer v reportaži za Delo priznal, da ga bolj kot volitve skrbijo posledice ukrajinske vojne. V četrtek je ministrska ekipa začela obravnavo najnovejše gospodarske napovedi, ki so jo pripravili na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki pa jo bodo končali predvidoma prihodnji teden, ker naj, po naših informacijah, ne bi upoštevali investicij iz sklada za okrevanje in odpornost ter drugih investicij. Predvidevati je, da Umar načrtuje nižjo gospodarsko rast od sprva predvidene.

Se je pa Počivalšek sestal s francoskim gospodarskim ministrom Franckom Riesterom in ga zaprosil, da kot solastniki Renaulta pridobijo informacije o načrtih Renaulta z novomeškim Revozom za prihodnje. Premier Janez Janša je na to temo govoril tudi s francoskim predsednikom Macronom in mu pisal pismo o pripravljenosti naše vlade glede sodelovanja pri načrtih Renaulta v Revozu. »Naš interes je namreč, da se v Sloveniji ohrani proizvodnja avtomobilov. Pismo je bilo poslano približno pred mesecem dni, odgovora še ni, ga pa pričakujemo. Vsekakor še zdaleč ne moremo govoriti, da je proizvodnje v Novem mestu konec. Vse težave zdaj so posledica motenj v dobavnih verigah.«

S KOLESARJENJEM: »Mi zremo v prihodnost,« je zagotovil tudi koordinator Levice Luka Mesec. Šestinosemdeset kandidatov Levice je s simbolno vožnjo s kolesi »začelo kampanjo za glasove ljudstva, željnega korenitih političnih sprememb«. »Mi vemo, da je svet, kakršen je bil ustvarjen v zadnjih štirih desetletjih z utemeljenimi razlogi, zapadel v krizo demokracije, kapitalizma in podnebja.«

S ČISTILNIMI AKCIJAMI: Pobiranje smeti v naravi v čistilnih akcijah v Celju, Dolu pri Hrastniku, Kranju, Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici pa je bil način, ki so ga za seznanjanje s svojimi kandidati in s cilji, za katere se zavzemajo, ubrali pri Vesni – zeleni stranki. »Skrbimo tudi za ogljični odtis, da se vsem članom ne bi bilo treba voziti v Ljubljano,« je dejala sopredsednica stranke Urša Zgojznik.

S SAJENJEM ROŽIC: Pri SDS stavijo na sajenje rožic – na stojnicah SDS, postavljenih v okviru kampanje, so mimoidočim delili vrečke s semeni rožic.

Še bolj živahno bo prihodnji teden

Stranke začenjajo predvolilne turneje in podobne dogodke.

GIBANJE SVOBODA ZAČENJA V MARIBORU: Robert Golob bo v četrtek začel terensko kampanjo z avtobusom. Prva destinacija bo Maribor, ki so ga izbrali kot drugo največje mesto v Sloveniji in ker so v prestolnici že imeli nekaj strankarskih dogodkov. Minuli teden so tako organizirali okroglo mizo o pravni državi, na kateri je med drugim sodeloval tudi odvetnik Peter Čeferin, za katerega se v političnih kuloarjih že ugiba, ali bo njihov kandidat za predsednika države.

Golob je sicer prepričan o zmagi na državnozborskih volitvah, saj tudi na terenu čutijo podporo ljudi, vsak dan pa se jim po njegovih besedah oglašajo novi simpatizerji, podporniki in strokovnjaki, ki želijo sodelovati pri obnovi države. »Velika podpora ljudi nas navdaja z upanjem in zaupanjem, da bomo ta projekt zmogli,« je dejal predsednik Gibanja Svoboda, ki se bo ta teden na pobudo študentov pravne fakultete udeležil tudi pogovora o prihodnosti Slovenije in mladih. Mladi so namreč pred pomembnim vprašanjem, katera politična opcija je najbolj aktivna pri zastopanju njihovih interesov.

TURNEJA SD: Predsednica SD Tanja Fajon bo z ekipo potovala po državi, na dogodkih bo skupaj s posameznimi kandidati v okrajih – v torek na Gorenjskem, v sredo v Zasavju, v petek in soboto na Primorskem.

NSi BODO PELI ČUKI: Če sta gibanju Povežimo Slovenijo na minuli volilni konvenciji pela Oto Pestner in Omar Naber, pa bodo to na sobotnem taboru NSi storili Čuki. Na »domačo klasično veselico« vabijo vse, ne glede na politično prepričanje. Na prireditvi v Kamniku, kjer kandidira tudi prvak NSi Matej Tonin, bodo imeli obiskovalci seveda možnost pogovora z ministrsko ekipo, ki poudarja ključnost teh volitev. Če bodo na njih zbrali dovolj glasov, je njihova prva prioriteta oblikovanje desnosredinske vlade s SDS.

Desnosredinska vlada s SDS je prioriteta za Mateja Tonina, Zdravko Počivalšek pa pravi, da bodo sodelovali z vsemi, ki gledajo naprej. Foto Jože Suhadolnik

LEVICA O STANOVANJIH: Stanovanjska politika je, kot je pokazala anketa Mediane za Delo v februarju, ena pomembnejših tem – takoj za zdravstvenim sistemom, socialno in pravno državo ter dolgotrajno oskrbo –, ki zaposluje volilno telo. Zato ni presenetljivo, da tudi z njo politične stranke poskušajo nagovoriti volivce.

»Manjka 30.000 stanovanj, 175.000 nepremičnin sameva. Mladi plačujejo po 500 evrov za sobico, posamezniki pa sedijo tudi na 100 stanovanjih in jih odirajo. Stanovanja, ki se gradijo, so turistična in luksuzna,« trdi Miha Kordiš, poslanec Levice, ki v četrtek v Škofji Loki vabi na tribuno.

INTERESNE SKUPINE PRIČAKUJEJO ODGOVORE: Potem ko so sindikati že večkrat izrazili pričakovanje, da se stranke, ki sodelujejo na volitvah, opredelijo do njihovih vprašanj, in je predvolilno soočenje o problematiki mladine in starejših pripravila Medgeneracijska koalicija Slovenije, bodo prihodnji teden predstavnike strank gostili gospodarstveniki. Pogovor organizirajo Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager in AmCham Slovenia.

BOMO VIDELI SOOČENJE JANŠE IN GOLOBA?: Vse kaže, da se pretendenta za zmago tokrat na nacionalni televiziji ne bosta soočila, saj parlamentarnih in neparlamentarnih strank ne bodo gostili skupaj. Golobovo Gibanje Svoboda bo nastopalo v manj gledanem terminu neparlamentarnih strank, saj so njihovo pritožbo na RTV Slovenija zavrnili. Ali bodo tudi Našo deželo Aleksandre Pivec, bo znano predvidoma jutri.

Soočenja bodo jutri na vrsti tako na RTV Slovenija kot na POP TV, kjer pa niso zavezani k ločevanju parlamentarnih in neparlamentarnih strank, zato sta tja ob 20. uri vabljena tako Janez Janša kot Robert Golob. A udeležba prvaka SDS po zadnjih znanih podatkih še ni bila potrjena.

PREDVOLILNI INTERVJUJI:

Predsednik NSi Matej Tonin meni, da na prihodnjih volitvah ne bo ključna zmaga, temveč kdo bo dosegel, tretje, četrto, peto in šesto mesto. Njegova prioriteta je jasna – desnosredinska vlada s SDS, sam in njegovi ministrski kolegi pa načrtujejo projekte v dosedanjih resorjih.

Prvak LMŠ Marjan Šarec pa je prepričan, da bi se aktualna oblast morala ukvarjati z blaženjem draginje in inflacije, predvsem pa ljudem povedati, kako bo s prazno blagajno reševala prihajajočo krizo. Na levi sredini je, po njegovih besedah, dovolj manevrskega prostora za vse, saj bo zmagovalec potreboval partnerje za oblikovanje koalicije. V vlado, ki bi jo nekdo podpiral od zunaj, pa LMŠ ne bo šla nikoli več, zagotavlja.