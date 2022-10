Janez Cigler Kralj meni, da mu konzervativna drža ni škodovala

»Hvala vsem, ki so se udeležili volitev in prevzeli odgovornost za svojo prihodnost. Mi smo zmagali že s tem, ko smo vstopili v to zahtevno tekmo. Predsedniški kampanji smo dali eno svežino in prinesli na agendo teme, ki jih brez kandidata NSi ne bi bilo: da sta podjetništvo in ustvarjalnost cenjena, pomen družine kot osnovne celice, pomen varnosti in varovanja meja ter zdravega domoljubja,« je bil prvi odziv Janeza Ciglerja Kralja.

Na vprašanje, kako ocenjuje nižji rezultat, kot ga je dobila NSi na državnozborskih volitvah, ali meni, da mu je škodovala konzervativna drža, je odgovoril, da kvečjemu nasprotno.

»Če ne bi imel jasne identitete in profila s krščanskodemokratskimi vrednotami, bi se verjetno izgubil v eni sredinskosti ostalih kandidatov. Pravzaprav sem imel edini nekatera izhodišča.«

Po njegovem mnenju pa je, glede na preštete glasove, očitno, da so se desnosredinski volivci odločili za taktično glasovanje, česar jim »ne gre zameriti«. »Ključno v tej tekmi pa je, da je NSI postala še bolj stabilna politična sila, ki ima jasna izhodišča v podpori gospodarstvu, podjetništvu, družini, domoljubju.«

Že zaradi časovnice je tekma za predsedniške volitve povezana z lokalnimi volitvami, saj so na lokalnem nivoju pomembne iste teme. Pokazalo se je, da ima NSi več dobrih kadrov, ki lahko v kateremkoli trenutku zasedejo pomembne pozicije v državi, je prepričan Janez Cigler Kralj.