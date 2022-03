Janša danes k Plenkoviću, ne na soočenje na POP TV?

Predsednik vlade Janez Janša se bo danes ob 18. uri v Zagrebu srečal s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo srečanje »namenjeno nadaljevanju dialoga med državama na najvišji ravni, pregledu aktualnih dvostranskih in evropskih vprašanj ter izmenjavi stališč o razmerah v Ukrajini, tudi glede na razprave na nedavnem izrednem vrhu Nata in zasedanju evropskega sveta«.

Ena od glavnih tem pogovorov bo tudi krepitev dvostranskega sodelovanja pri zagotavljanju varne, zanesljive in cenovno dostopne preskrbe z energetskimi viri, zlasti z zemeljskim plinom.

Dve uri po začetku srečanja Janše in Plenkovića pa se bo na komercialni televiziji POP TV začelo predvolilno soočenje predsednikov strank. Pretendenta za zmago, Janša in Robert Golob, se tokrat na nacionalni televiziji ne bosta soočila, saj parlamentarnih in neparlamentarnih strank ne bodo gostili skupaj. Sta pa oba vabljena na POP TV, kjer niso zavezani k ločevanju parlamentarnih in neparlamentarnih strank, a Janševa udeležba po zadnjih podatkih še ni bila potrjena.