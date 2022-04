Janša: Na mizi je predlog regulacije cen hrane

V nadaljevanju preberite:

»Ne glede na to, ali vas politika zanima ali ne, pomembno vpliva na naše življenje,« so televizijsko soočenje, v katerem sta se pred bližnjimi državnozborskimi volitvami iz oči v oči prvič srečala prvaka SDS Janez Janša in Gibanja Svoboda Robert Golob, napovedali na Kanalu A. So se pričakovanja o velikem spopadu glavnih tekmecev za zmago na bližnjih državnozborskih volitvah uresničila?

O soočenju, v katerem sta sodelovala poleg prvakov SDS in Gibanja Svobode še predsednika SD in NSi, je mogoče reči, da je minilo skoraj brez očitkov na račun preteklosti oziroma dela sedanje vlade. Le pri Tanji Fajon, ocenjuje Rok Čakš, odgovorni urednik portala Domovina, je bilo opaziti, da je iz drugih soočenj bolj vajena napadati vlado kot razlagati lastne vsebinske koncepte.