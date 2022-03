Je poslanec Žiža kršil zakon?

Zakaj je imel Felice Žiža, poslanec italijanske narodne skupnosti, prijavljeno stalno prebivališče v Izoli in Italijanskih Miljah? Kaj o tem pravijo na izolski upravni enoti? Žiža je prepričan, da gre za obračunavanja pred bližajočimi se volitvami. Danes je kandidaturo najavil tudi Maurizio Tremul, sicer predsednik Italijanske unije, ki predstavlja italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem.

»Očitki na moj račun nimajo pravne podlage,« trdi poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža, ki priznava, da je imel v zadnjih dveh letih prijavljeno dvojno stalno prebivališče, tako v Izoli kot v italijanskih Miljah (od koder se je sicer nedavno odjavil). Na izolski upravni enoti pa pojasnjujejo, da ima po zakonu o prijavi prebivališča posameznik lahko le en stalni naslov – ali v Sloveniji ali v tujini. Žiža se namerava potegovati za nov poslanski mandat, včeraj pa se je predstavil tudi njegov protikandidat Maurizio Tremul.





»Imam ožjo družino v Izoli in v Miljah, zato imam tudi slovenski in italijanski stalni naslov,« pravi Žiža, ki je prepričan, da mu zakon tega ne prepoveduje. Na izolski upravni enoti navajajo, da mora slovenski državljan ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, in se stalno naseli v tujini, to uradno prijaviti, posledično mu prvotni stalni naslov preneha veljati. Nimajo pa vpogleda v register drugih držav. »Če imaš v Sloveniji stalni naslov in tu tudi živiš, z vidika slovenske zakonodaje ni pomembno, ali imaš še en stalni naslov v tujini,« ob tem argumentira poslanec, ki poudarja, da gre za politična podtikanja.



Njegov protikandidat bo Maurizio Tremul, ki se je poizkušal že na prejšnjih volitvah. FOTO: Osebni arhiv

Danes so svojega kandidata na volitvah za predstavnika italijanske narodne skupnosti v državnem zboru naznanili v skupini Unitarietà-Insieme - to je Maurizio Tremul, predsednik Italijanske unije, krovne organizacije Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem, ki pa ima v naši državi status društva. Tako v Unitarietà-Insieme, ki v prevodu pomeni Enotnost – Skupaj, kot Tremul sta bila v preteklosti kritična do Žiže, ki naj bi se premalo zavzel za interese vseh pripadnikov italijanske skupnosti, predvsem z vidika njegovega sodelovanja znotraj koalicije. V nasprotju z njimi pa Žižo podpirajo v Obalni samoupravni skupnosti Italijanske narodnosti, ki uradno predstavlja Italijane v Sloveniji; vlada jim je minuli teden odobrila nekaj manj kot milijon evrov vreden nakup koprske palače Tarsia.