Koalicija KUL pogorela

Stranke Koalicije ustavnega loka so se povezale mesece pred parlamentarnimi volitvami. Načrte jim je kasneje prekrižal Robert Golob, ki se je po razrešitvi z mesta predsednika uprave GEN-I podal v politično tekmo. Ankete so mu nemudoma napovedale velik uspeh in tega je, vsaj glede na rezultate vzporednih volitev, več kot dosegel. Česar pa ni mogoče reči za stranke Koalicije ustavnega loka.

LMŠ strmoglavila, Šarec o koncu nočne more

Največji padec je glede na vzporedne volitve nedvomno doživela LMŠ pod vodstvom Marjana Šarca, ki je leta 2018 dosegla 12,66 odstotka glasov volivcev, tokrat pa po vzporednih volitvah vsega 3,8 odstotka. Če ostane rezultat tak, bo LMŠ ostala pred pragom hrama demokracije.

Rezultate vzporednih volitev za LMŠ sta komentirala podpredsednika stranke Jerca Korče in dr. Klemen Grošelj. Poudarila sta, da ostajata optimista in da še vedno verjameta, da bodo postali del nove vladajoče koalicije. Kot pozitivno sta ocenila visoko volilno udeležbo in odločitev volivcev, da zahtevajo spremembo.

Prvak LMŠ Marjan Šarec je čestital zmagovalcu volitev – Robertu Golobu in Gibanju Svoboda. Menil je, da gre za veličastno zmago, za novo obdobje v slovenski zgodovini in da se bo Janševa vlada - ki jo je označil za dve leti nočne more in agonije – končno poslovila. »Kar se tiče rezultatov, pa smo še vedno na meji,« je komentiral. Dejal je še, da ga veseli, da bo nova vlada imela dovolj glasov, da bo izvedla vse tisto, za kar so se v opoziciji zavzemali.

Šarčeva stranka je na zadnjih volitvah dosegla nekaj čez 12,6 odstotka glasov; padec na tokratnih volitvah je pojasnil s prelivanjem glasov v »liberalnem delu«, kamor se prišteva tudi Gibanje Svoboda. Šarec je obenem pohvalil tudi izjemno visoko volilno udeležbo, kar po njegovem kaže, da so ljudje spet začeli zaupati v politiko.

Manjše odstopanje vzporedne volitve napovedujejo stranki SD. Ta je leta 2018 beležila 9,92 odstotka, tokrat pa po vzporednih volitvah nekoliko manj, in sicer 6,6 odstotka. »Dosegli smo naš skupen cilj, to je, da začnemo delati spremembe in peljemo Slovenijo na novo pot. Verjamem, da bomo uspeli vrniti zaupenje ljudem v politiko. Da vrnemo normalizacijo v to državo. Za zdaj sem z vzporedmimi rezultati seveda zadovoljna, vem, da smo dali vse od sebe in se seveda za vsak glas zahvaljujem,« je povedala predsednica SD Tanja Fajon.

Mesec ni mogel skriti razočaranja

Levica, ki bi se po vzporednih volitvah kot zadnja uvrstila v državni zbor, je tokrat prejela 4,4 odstotka, na parlamentarnih volitvah leta 2018 pa 9,29 odstotka. Predsednik stranke Luka Mesec ni mogel skriti razočaranja. Tako on kot ostali člani in podporniki Levice nestrpno čakajo na uradne rezultate volitev. Vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec napoveduje, da bo stranka, v primeru, da se rezultat predčasnih volitev izkaže za točnega, gotovo opravila poglobljeno samorefleksijo, o odstopih v vodstvu pa je do uradnih rezultatov še prezgodaj govoriti, je dejal.

Tudi SAB bi ostala zunaj

Poleg LMŠ je pred državnim zborom ostala še ena stranka četvorčka KUL, Stranka Alenke Bratušek. Če je pred štirimi leti dosegla 5,12 odstotka, ji tokrat vzporedne volitve napovedujejo vsega 2,9 odstotka.

»V tej volilni kampanji smo se borili za to, da smo ljudem povedali, da je Slovenijo treba postaviti nazaj na pravo pot: na pot demokracije, svobode medijev, spoštovanja človekovih pravic in kot kažejo vzporedno volitve nam je vsem skupaj to tudi uspelo,« je dejala predsednic SAB Alenka Bratušek, ki z ekipo štetje glasov spremlja v ljubljanski restavraciji Pod lipo. V prvi izjavi za medije je čestitala zmagovalcu Robertu Golobu in se zahvalila za vsak glas, ki ga je dobila stranka. Vzporedne volitve SAB ne prepisujejo vstopa v državni zbor, in vendar Alenka Bratušek opozarja, da je treba počakati na uradne izide.

Popolni polom pa sta doživeli SNS, ki je leta 2018 v državni zbor prišla s 4,2 odstotka glasov, zdaj ji vzporedne volitve napovedujejo 1,6 odstotka, in DeSUS, ki je s 4,91 odstotka doblejnih glasov leta 2018 strmoglavil na vsega 0,5 odstotka po vzporednih volitvah.