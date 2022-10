Logarju bo napad na Niko Kovač škodoval

Fizični napad na Niko Kovač, predsednico Inštituta 8. marec, ki se je zgodil včeraj v Ljubljani, je politično motiviran in kot takšen pomemben precedens v slovenskem političnem prostoru, menita Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš.

Trolanje in diskreditacija na družabnih omrežjih potekata že več let, vendar pa tega dvojega ni mogoče primerjati z organiziranim trolanjem in diskreditacijo, v središču katerih so Janez Janša in mediji okoli njega, meni Markeš, ki napad na Niko Kovač opredeljuje kot meta dogodek. »Ko se nasilje preseli z verbalnega na fizično, lahko sledi samo še noč dolgih nožev.«

Predsedniški kandidat Anže Logar je dogodek obžaloval, stranka SDS, ki Logarja podpira, pa ga je poskušala relativizirati. Žerdin ima občutek, kakor da Logar in SDS ne govorita istega jezika. »Anže Logar igra igro, ki ni prepričljiva, je pa všečna in podobna vlogi, ki je na pot uspeha poslala Boruta Pahorja. Pri čemer se že pri čestitki Janeza Janše in njegovem prihodu v Logarjev štab stvari postavljajo v kontekst,« meni Markeš.

»Janša se ni mogel zadržati pri komentiranju rezultata volitev; že vnaprej je povedal, da bo v drugem krogu šlo za bitko med osamosvojitvijo Slovenije in davčnimi oazami.« Pri tem pa mu je po besedah Markeša nespretno spodrsnilo, saj so na obcestnih oglasnih panojih plakati s pozivi po registraciji podjetij v BIH, katerih naročnik je njegov »dober zaporniški prijatelj in njegov politični svetovalec« Rok Snežič.

Na istih oglasnih mestih rastejo tudi oglasi za Logarja, spomni Ali Žerdin. Markeš pa meni, da Logar v svojem obžalovanju ni prepričljiv in da mu bo napad na Niko Kovač škodoval. Že v prvem krogu se je namreč aktiviralo njegovo celotno volilno telo.

Inštitut 8. marec poziva svoje generacijske vrstnike in vrstnice, naj se udeležijo predsedniških volitev, glede razpisanih referendumov pa napoveduje podporo novemu zakonu o RTV, ki je ključni del referendumskega paketa. »Nika Kovač je od referenduma o vodah kot izvir čiste vode. Ona oziroma Inštitut 8. marec sta edina družbena lika s politično odmevnostjo, ki kažeta znake popolne brezinteresnosti,« je prepričan Markeš. »Edini, ki ve, kaj pomeni čista voda in kakšno nevarnost ta predstavlja, pa je Janez Janša.« Zato se je odločil, da bo na Twitterju vsak dan objavil eno fotografijo Nike Kovač, s katero jo diskreditira. Takšno trolanje je v tujini že pripeljalo do samomora najstnice, ki ga opisuje knjiga Ubijte vse normalneže, opozarja Markeš.

»Večina politične elite je napad na Niko Kovač obsodila, Janša pa ga je zanikal, češ da je izmišljen.« Enako počne Nova TV, ki od Kovač zahteva zdravniško potrdilo za njeno poškodovano roko. Toda dogodek se je zgodil pred pričami. Policija bi morala najti videoposnetke – v mestu je nastavljenih še preveč nadzornih kamer – in izslediti storilca, upata Žerdin in Markeš.

Presenečenja v drugem krogu še mogoča

Presenečenje prvega kroga predsedniških volitev je, da je Miha Kordiš, vrednotni izbranec Nike Kovač, zbral manjši odstotek glasov, kot so mu jih napovedovale javnomnenjske raziskave. Glasovi so se prelivali k tistim, ki imajo večje možnosti za zmago, ocenjuje Žerdin. »Kordiš je od prvega dneva vedel, da je neizvoljiv. In vendar je v ves ta cirkus šel, da bi izpostavil vrednote javnega zdravstva in javnega prostora,« ga pohvali Markeš, po oceni katerega sta prava poraženca volitev Gibanje Svoboda in Robert Golob.

»Ali je možno 60 odstotkov glasov, ki ne pripadajo desnemu bloku, usmeriti v zgodbo, ki jo simbolizira Nataša Pirc Musar, je veliko vprašanje. Osupljivo pogumno je povedala, da zagovarja socialno kapico za bogate. To lahko zelo ogrozi njeno volilno priljubljenost,« ocenjuje Markeš. Presenečenja so zato po njegovem še mogoča, predvsem v kontekstu pohoda nove desnice. »Stara desnica ni več operativni pojem za razumevanje slovenskega političnega prostora.«

Žerdin ima glede Logarja drugačno mnenje. Meni, da se poskuša predstavljati kot pripadnik klasične konservativne desnice, ki je po drugi svetovni vojni pristajala na kompromise, ki so jim rekli država blaginje. Markeš pa še vedno vztraja pri svojem: »Če si Anže Logar nadane fasado demokrata, v ozadju pa sprejema navodila Janeza Janše, mene ne bo prepričal.«