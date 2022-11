Med kandidati tudi nekdanja ministrica

V Sežani bo v nedeljo pet kandidatov izzvalo župana Davida Škabarja (predlagajo ga Vlasta Suban in skupina volivcev), ki končuje svoj prvi mandat. Med njimi je tudi nekdanja obrambna ministrica in profesorica na Fakulteti za družbene vede dr. Ljubica Jelušič (SD).

Za županski stol kandidirajo še podjetnik Milan Škapin (Gibanje Svoboda), inženir gozdarstva Andrej Sila (Tanja Sila in skupina volivcev), kamnoseški mojster Jernej Bortolato (Tanja Svetina in skupine volivcev) in nekdanji podžupan, danes upokojenec, Rudi (Rudolf) Pečar (LDS). Za občinski svet pa se bo potegovalo 15 list.

Načrti čakajo na uresničitev

V okviru nastajajočega sežanskega logističnega centra, ki bo največji v državi, občina ureja obrtno-podjetniško cono Sežana jugozahod, s čimer se po besedah Davida Škrabarja odzivajo na nove potrebe gospodarstva. Pridobitev naj bi po napovedih pomenila tudi odprtje več sto delovnih mest. Škabar med dosežki minulega mandata omeni tudi ureditev središča Dutovelj (projekt, ki je med delom krajanov sicer doživel glasno neodobravanje), krožišča v Lokvi, nakup zemljišča za sežansko glasbeno šolo in druge družbene dejavnosti ter bodočo garažno hišo.

Med načrti, ki so se premaknili dlje v prihodnost, pa je novi gasilski dom. Na novo prostorsko rešitev čaka tudi potek železnice, ki deli mesto na dva dela, in zgraditev obvoznice, ki bi sprostila urbano središče. Župan poudarja načrte za prihodnjo stanovanjsko gradnjo, reševanje prostorske stiske zdravstvenega doma in snovanje nove turistične ponudbe z vzpostavitvijo turističnega inkubatorja, čezmejnega geoparka in športnih aktivnosti, vključno z nogometom in golfom, ki bi dopolnili konjeniško zgodbo okoli Kobilarne Lipica. Doda še, da so z zadnjo dograditvijo kanalizacijskega omrežja pokrili vso občino.

Kritike protikandidatov

Protikandidati dosedanjemu vodenju občine očitajo neučinkovitost in netransparentnost. »Številni projekti so se preprosto ustavili, se odvijajo prepočasi ali ne sledijo razpisom,« meni Jernej Bortolato. Andrej Sila in Ljubica Jelušič omenjata vpliv interesnih skupin, pomanjkljivo črpanje evropskih sredstev in premajhno vključenost ljudi v sprejemanje odločitev. Milan Škapin opozarja na neizkoriščen turistični potencial občine, Rudi Pečar pa na zanemarjanje osnovnih potreb ljudi, kot je priključenost na vodovod in dajanje prednosti manj pomembnim projektom, kot so reflektorji na nogometnem stadionu.