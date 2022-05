Ministrski zbor Roberta Goloba

FOTO: Voranc Vogel

Luka Mesec Ministrstvo za solidarno prihodnost Diplomant evropskih študij je politično aktiven od študentskih let. Bil je ustanovni član in koordinator stranke Iniciativa za demokratični socializem (IDS). Od leta 2014 je poslanec. Tudi po združitvi IDS in TRS v Levico je (p)ostal koordinator. V vlado se podaja prvič in želi si, da bo Levica uravnotežitev, da to ne bo še ena Cerarjeva vlada.

FOTO: Blaž Samec

Bojan Kumer Ministrstvo za podnebje in energijo Kumer je strokonjak za energetiko. V izvršno vejo oblasti se vrača iz gospodarstva, in sicer iz GEN-I, je tudi direktor njene družbe Elektro Energija. Bil pa je tudi dvakrat državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu. Je eden od ključni avtorjev nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.

FOTO: Jože Suhadolnik

Igor Papič Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije Sicer redni profesor na fakulteti za elektrotehniko je bil od 2017 do 2021 rektor Univerze v Ljubljani. »Pospešiti moramo prenos znanja iz akademskega okolja v vsakdanje življenje. To je osnovni pogoj za uspešen razvoj Slovenije v naslednjih desetletjih,« je dejal kot kandidat Gibanja Svoboda na zadnjih volitvah.

FOTO: Blaž Samec

Tanja Fajon Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Diplomirana novinarka, bivša dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja je bila leta 2009 na listi SD, v politiko jo je povabil tedanji premier in predsednik stranke Borut Pahor, prvič izvoljena v evropski parlament. To ji je v kasneje uspelo še dvakrat, leta 2014 in 2019, kar jo uvršča med slovenske evropske poslance z najdaljšim stažem. Kot evropska poslanka se je najbolj posvečala zunanji politiki, njeno interesno področje pa je bil Zahodni Balkan.

FOTO: Jure Eržen

Tatjana Bobnar Ministrstvo za notranje zadeve Nekdanja generalne direktorica policije je bila med prvimi kadrovskimi žrtvami vlade Janeza Janše. Ta jo je razrešila na svoji ustanovni seji. Njeno razrešitev je napovedal že poslanec SDS Žan Mahnič, ki mu kot članu parlamentarne komisije ni želela omogočiti dostopa do določenega gradiva policije. Bobarjeva uživa izredno visoko podporo med strokovnim kadrom policije.

FOTO: Blaž Samec

Marjan Šarec Ministrstvo za obrambo Univerzitetni diplomirani igralec je bil leta 2010 izvoljen za župana Občine Kamnik, kjer je ostal dva mandata, leta 2018 pa je bil izvoljen v državni zbor. Avgusta je postal novi predsednik vlade, ki jo je vodil do marca 2020. Po odstopu je največkrat slišal očitek o tem, da je vrgel puško v koruzo, pobral pa da jo je Janez Janša. Na letošnjih volitvah se njegovi stranki LMŠ ni uspelo prebiti v državni zbor.

FOTO: Jure Eržen

Klemen Boštjančič Ministrstvo za finance Kariero je kot štipendist začel v Petrolu, kjer je bil finančni analitik. Za diplomsko nalogo je izbral temo Regulacija konkurence na trgu bencinskih servisov. Kot prvi nadzornik je odstavljal Hildo Tovšak z vrha Vegrada, med drugim je vodil Adrio Airways, leta 2013 pa ustanovil svetovalno podjetje. Je predsednik upravnega odbora Save.

FOTO: Jože Suhadolnik

Alenka Bratušek Ministrstvo za infrastrukturo Izkušnje z delom v izvršni veji oblasti ima; bila je direktorica direktorata za proračun, predsednica vlade, ki je sanirala državo po finančni in gospodarski krizi, ter ministrica za infrastrukturo. Njena SAB se na volitvah ni uvrstila v državni zbor, zanjo je glasovalo 2,61 odstotka volivcev.

FOTO: Blaž Močnik

Uroš Brežan Ministrstvo za varstvo narave in okolje Diplomirani ekonomist, ki je bil zadnjih šestnajst let župan občine Tolmin. Neuspešno je kandidiral za poslanca Gibanja svoboda, kot razlog za kandidaturo pa navedel, da »si Slovenija zasluži pozitiven odnos do podeželja in usklajeno regionalno politiko«. Je član skupščine predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU.

FOTO: Arhiv Dela

Amalija Žakelj Ministrstvo za vzgojo in šolstvo Redna profesorica in znanstvena svetnica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem je študirala in magistrirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Leta 2004 je doktorirala na Filozofski fakulteti, in sicer s področja psihologije. Raziskovalno se že več kot 30 let ukvarja s področjem didaktike matematike.

FOTO: Blaž Samec

Dominika Švarc Pipan Ministrstvo za pravosodje Ambiciozna podpredsednica SD je na ministrstvu opravljala funkcijo državne sekretarke v času vlade Marjana Šarca. Mednarodna pravnica je ljubljansko pravno fakulteto zaključila leta 2003. Kot odvetnica na pritožbenem oddelku Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo SFRJ je delala v Haagu, pred tem pa kot strokovna sodelavka na Meddržavnem sodišču OZN.

FOTO: Jure Eržen

Matjaž Han



Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem



Poslanec SD od leta 2004, vodja poslanske skupine od 2013 in nekdanji župan Radeč velja za enega vplivnejših članov SD. Je polovični lastnik podjetja M&M International, ki je do lani 20 let čistilo benciske servise Petrola, v preteklosti pa tiskali etikete za Pivovarno Laško.

FOTO: Arhiv SVREZ

Sanja Ajanović Hovnik Ministrstvo za javno upravo Vodi programski odbor Gibanja Svoboda, bila je ena od pogajalcev za koalicijsko pogodbo. V preteklosti je bila politična sopotnica Alenke Bratušek. Zdaj je direktorica družbe Smart center, pred tem je bila delala na Agenciji za kmetijske trge in službi za evropsko kohezijsko politiko v času ministra Marka Bandellija.

FOTO: Uroš Hočevar

Danijel Bešič Loredan Ministrstvo za zdravje Specialist ortopedske kirurgije je po izboru bralcev revije Viva prejel naziv Moj ortoped 2021. Lani mu je grozila izredna odpoved v šempetrski bolnišnici, kjer je bil predstojnik ortopedskega oddelka, nato je bolnišnico zapustil sam. Od marca 2019 je solastnik Medicinskega centra Šalara, dela še v Zdravstvenem zavodu Zdravje.

FOTO: Blaž Močnik

Matej Arčon Služba vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Je generalni sekretar Gibanja Svoboda. Med letoma 2010 in 2018 je bil župan novogoriške občine. Prednost je dajal vzpostavitvi »zelene in zdrave ter do ljudi prijazne občine«. Bil je poslanec LDS. Elektrotehnik je v politiko vstopil leta 2007, tokrat je bil za poslanca izvoljen z rekordnimi 15.000 glasi.

V vladi Roberta Goloba bodo še ministrstvo za digitalno preobrazbo in ministrstvo za kmetijstvo (oboje sodi v kvoto Gibanja Svoboda), ministrstvo za regionalni razvoj in kohezijo (iz kvote SD) ter ministrstvi za delo, socialo in družino ter ministrstvo za kulturo (oboje iz kvote Levice). Kdo jih bo vodil, bo dokončno znano v prihodnjih dneh.