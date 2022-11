Na lokalni ravni je posebej problematično lobiranje

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi velikega števila županov, podžupanov, občinskih in mestnih svetnikov obravnava veliko primerov iz lokalne samouprave, število zavezancev je večje kot na državni ravni. Med najpogostejšimi kršitvami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so kršitve omejitev poslovanja, nezdružljivosti funkcij, prijav premoženjskega stanja.

Največ kršitev je na področju nasprotja interesov, razlagajo v KPK: »Med najbolj tipičnimi so: postopki kadrovanj – članov svetov javnih zavodov in poslovodnih oseb, postopki zaposlovanja, postopki dodeljevanja sredstev ter najemanje zunanjih izvajalcev in svetovalcev (na primer pri odvetniških storitvah). Uradna oseba se v nasprotju interesov lahko znajde kar dvakrat: občinski svetnik je na primer član komisije za volitve in imenovanja, ki vodi postopke izbire predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zavoda, katerega lastnica je občina.« Za lažjo prepoznavo so na KPK zbrali številne praktične primere vprašljivih situacij, ki so javno objavljeni. Dodajajo pa, da »je na lokalni ravni posebej problematično lobiranje: poročil o lobističnih stikih, prejetih iz občin, je izjemno malo«.

KPK ugotavlja, da zlasti na lokalni ravni še vedno premalo poznajo določbe zakona, zato pripravljajo različna usposabljanja, redno objavljajo e-novice, objavljen imajo katalog obveznosti, ozaveščajo preko medijev, pripravljajo dogodke, izvajajo pa tudi nadzor »v okviru katerega izdajamo ugotovitve, priporočila in tudi prekrškovne odločbe«.