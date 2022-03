Nastopa pod istim dežnikom na desni ne bo

V nadaljevanju preberite:

Na vabilo Petra Jambreka, nekdanjega glavnega ideologa desnice, zdaj pobudnika Zavezništva za slovensko politično sredino, in Mateja Tonina so se znova sešli predstavniki NSi, Naše dežele Aleksandre Pivec in strank gibanja Povežimo Slovenijo. A pobuda za skupni javni nastop ter za podpis dokumenta Zavezništva glede enotnih stališč do nekaterih aktualnih vprašanj je padla v vodo. Kdo je bil proti in zakaj?