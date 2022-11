Od športnikov, poslanca, dirigenta do obdolženca

Celjski mestni svet ima 33 svetnikov, največ, enajst, jih je imela v tem mandatu Celjska županova lista (CŽL) Slovenije. Druga najmočnejša stranka je bila SDS, ki pa letos presenetljivo na listo ni uvrstila nekdanjega direktorja celjske bolnišnice Marjana Ferjanca. Ta je sicer na zadnjih lokalnih volitvah prejel daleč največ preferenčnih glasov, skupno 285.

Kot je za Delo dejal Ferjanc, ga med kandidati za svetnike pač ni, konkretnih razlogov za to pa ni navajal. Neuradno se v celjski SDS menda že nekaj časa ne razumejo najbolj. Prepiri in nestrinjanja so odnesli tudi listo Odprto Celje, ki je pred štirimi leti dajala pomemben utrip lokalnim volitvam, dokler liste zaradi napake pri vložitvi kandidatur sploh ni bilo na volilnih lističih. Del takratnega Odprtega Celja zdaj kandidira na Listi za Celje, med njimi tudi županski kandidat Sandi Sendelbah in nekdanji televizijski voditelj in novinar Janko Šopar. Nekaj imen nekdanjega Odprtega Celja pa najdemo tudi na listi Elvisa Cvikla in skupine volivcev.

Med večjimi presenečenji so tudi odločitve nekdanjih članov SMC. Gregor Gregorin, ki je bil na listi SMC za mestnega svetnika izvoljen leta 2014, zdaj kandidira pri Celjski neodvisni listi. Veliko večje presenečenje pa je Matevž Jug, ki je barve SMC zastopal v tem mandatu, po novem pa kandidira pri CŽL Bojana Šrota. Potem ko na listi CŽL ni več dosedanjega svetnika, nekdanjega nogometaša in športnega komentatorja Dejana Obreza, so dali volivcem zdaj na izbiro drugega športnika – rokometaša Romana Pungartnika. Svetnik bi rad postal še en nekdanji rokometaš – Uroš Šerbec, ki kandidira pri Celjski neodvisni listi. Tam sicer ne najdemo le športnikov, ampak tudi umetnike. Tako pri neodvisnih kandidirata še znani dirigent, pianist in izredni profesor na akademiji za glasbo Simon Dvoršak, pa tudi slikar Narcis Kantardžić.

Nekoč najmočnejša lista v mestnem svetu – SLS – je imela v tem mandatu le tri svetnike, njihov kandidat za župana leta 2018 Marko Zidanšek, nekoč tudi predsednik SLS, se leta 2018 ni uvrstil v mestni svet. Takrat ga je prehitel Peter Pišek, danes podpredsednik Obrtne zbornice Slovenije, ki je dobil osem preferenčnih glasov več. Oba spet kandidirata za mestni svet, oba v prvi volilni enoti. Pišek na prvem, Zidanšek pa na zadnjem, enajstem mestu.

Z odsluženo kaznijo in čakajoč na sojenje

Gibanje Svoboda je v boj za svetniška mesta poleg županskega kandidata Uroša Lesjaka med drugimi poslalo še poslanca Miho Lamuta, vodjo kabineta ministrice Emilije Stojmenove Duh Inge Kobe in tudi vodjo oddelka za urejanje prostora v Mestni občini Ljubljana Mirana Gajška. Če bo izvoljen, kar je sicer malo verjetno, ker so ga dali na zadnje mesto v tretji volilni enoti, bi se vrnil v kolesje Mestne občine Celje, kjer je že bil.

Gajšek je bil pred dvajsetimi leti pravnomočno obsojen na pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, ker je kot direktor celjskega občinskega Zavoda za planiranje in izgradnjo zlorabil položaj. Kot je takrat ugotovilo sodišče, je podjetju Stanka Božičnika, sicer prijatelja župana Bojana Šrota, izdal lažni potrdili, da je podjetje plačalo kupnino in komunalni prispevek za občinsko stavbno zemljišče, čeprav ni poravnalo vseh obveznosti.

Medtem ko je Gajšek svojo kazen že davno odslužil, pa med kandidati za celjskega svetnika najdemo tudi Teodorja Goznikarja, ki ga sojenje najverjetneje še čaka. Goznikarju namreč očitajo, da je v začetku tega leta predstavnikom zadnje Janševe vlade pošiljal grozilna pisma z naboji. Kot so nam sporočili z Okrožnega državnega tožilstva v Celju, so 25. maja »zoper obdolženca na Okrajno sodišče v Celju vložili obtožni predlog zaradi storitve šestih kaznivih dejanj grožnje, enega kaznivega dejanja krive ovadbe in 41 kaznivih dejanj grožnje. Glavna obravnava še ni bila razpisana.« Goznikar kandidira na listi Slovenske nacionalne stranke, čeprav je Zmago Jelinčič Plemeniti takoj po aferi dejal, da je Goznikarju članstvo v stranki prenehalo.