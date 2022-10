Pahor ljudi pozval k izbiri kandidata, ki bo skrbel za povezanost Slovenije

Predsednik republike Borut Pahor se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani udeležil predčasnega glasovanje in pri tem državljane pozval k udeležbi na nedeljskih predsedniških volitvah. Ljudi je povabil k izbiri kandidata, ki bo skrbel za povezanost Slovenije, hkrati pa tudi za dobre odnose z državami v regiji in mednarodni ugled Slovenije.

Pahor je v izjavi za medije ljudi pozval, naj se predsedniških volitev udeležijo, ne glede na to, koga bodo volili, saj bodo s svojim glasom prispevali k izbiri naslednjega predsednika. Poudaril je, da je delo predsednika republike pomembno, zato bi ga moral opravljati nekdo, ki ima voljo in strast za opravljanje te funkcije.

Čeprav ima predsednik malo zakonskih pristojnosti, ima po njegovih besedah posebno moč. Če želi biti povezovalen in prispevati k strpnosti v družbi, lahko to zato doseže bolje, kot bi si lahko predstavljal. »V časih, ki so pred nami, bomo potrebovali povezano in krepko tako narodno kot državljansko skupnost,« je poudaril in dodal, naj se ljudje pri oddaji svoje podpore tega zavedajo.

Časi, ki prihajajo, predvsem zaradi vojne v Ukrajini ne bodo običajni, je dejal. Zato je po njegovih besedah pomembno, da predsednik skrbi za povezanost Slovenije, ji vliva moč, jo nagovarja s strpnostjo in sožitjem, pri tem pa si prizadeva za dobre odnose z državami v regiji ter skrbi za ugled Slovenije v Evropi in svetu. Volivce vabi, da se volitev udeležijo in izberejo tako osebo.

Spomnil je, da je večina kritik na njegovo delo predsednika republike v zadnjih desetih letih letelo na njegovo domnevno tišino oziroma na to, da se ob pomembnih zadevah ni oglašal. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Spomnil je, da je večina kritik na njegovo delo predsednika republike v zadnjih desetih letih letelo na njegovo domnevno tišino oziroma na to, da se ob pomembnih zadevah ni oglašal: »Tudi kritiki vedo, da sem se oglašal. Ne na način, da bi zadovoljil njihova pričakovanja.« Kljub temu je kritika o Pahorjevi tišini po njegovih besedah pomembno vplivala na potek tokratne volilne kampanje, saj se je zdelo, da morajo imeti predsedniški kandidati zelo jasen odnos do vprašanj, ki so bolj v pristojnosti DZ ali vlade.

Pri tem je dejal, da od kandidatov pričakuje odgovor na vprašanje, kaj bodo počeli, če bodo izvoljeni za predsednika republike. Pahor je na to vprašanje odgovoril pred desetimi in pred petimi leti: »Rekel sem, da želim biti predsednik vseh, da želim delovati povezovalno in imeti iniciativo v regiji,« je poudaril in spomnil na nekatere svoje dosežke v mednarodni skupnosti, med drugim na pobudo Brdo-Brioni.