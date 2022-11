Po 16 letih bi zamenjali utrujenega župana Francija Rokavca

Dolgoletnemu litijskemu županu Franciju Rokavcu (SLS) se bodo na nedeljskih lokalnih volitvah postavili po robu štirje protikandidati: Iztok Izlakar (GS), Boris Doblekar (SDS), Kaja Mlakar Agrež (Levica) in Boris Bevc (NSi). Predvolilne evforije v tej občini ob Savi za zdaj ni čutiti. Poznavalci lokalnega političnega dogajanja največ možnosti za zmago že v prvem krogu pripisujejo Rokavcu. V primeru drugega kroga tekme za županski stolček v eni od najbolj zadolženih slovenskih občin na prebivalca pa bi bil lahko končni izid precej negotov.

Pri razvoju naše skupnosti mi je obljubljena pomoč vlade RS. Iztok Izlakar, županski kandidat

Rokavec kot glavni razlog za vnovično kandidaturo navaja predvsem začete projekte, za katere bi si želel, da jih izvede v novem mandatu. Novo podružnično osnovno šolo v Hotiču sicer obljublja že dobro desetletje, zdaj pa bi jo vendarle rad uresničil. Projekt v vrednosti 5,5 milijona evrov je zdaj v fazi izbire glavnega izvajalca. Napoveduje tudi gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Kresnicah, za kar je občini, za izvedbo 10,5 milijona evrov vrednega projekta, uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za prvo fazo. Na vrsti je priprava sprememb prostorskega akta (OPPN) za širitev in dokončanje športno-rekreacijskega območja na Ježi in NK Litija, kar naj bi stalo tri milijone evrov.

Za največji uspeh minulega mandata si Rokavec šteje novi vrtec Najdihojca v Litiji, kolesarsko povezavo od Spodnjega Kresniškega Vrha do Litije, kolesarski poligon na Ježi in odprtje druge faze rudnika Sitarjevec z znamenitimi limonitskimi kapniki. Skupni dolg litijske občine je konec lanskega leta znašal skoraj 15 milijonov evrov, kar občino z 961 evri dolga na prebivalca uvršča v klub najbolj zadolženih slovenskih občin. Sosednja zagorska občina, denimo, je zadolžena za 6,5 milijona evrov oziroma 390 evrov na prebivalca.

Spoznati morajo občino

»Po nekaj mandatih je po mnenju mnogih župan že vidno utrujen. Ljudje mi pravijo, da se premalo posveča potrebam mladih, razvoju gospodarstva, infrastrukturnim potrebam in da je razvoj občine premalo uravnotežen,« pravi nekdanji poslanec Doblekar. Njegov prvi projekt v primeru izvolitve bo skupni ogled in spoznavanje občine do zadnjega kotička za vse občinske svetnike, člane svetov krajevne in mestne skupnosti ter občinske uprave. Napoveduje več evropskega in državnega denarja iz vseh skladov, kjer se bo dalo pobrati kakšen evro. Med drugim namerava začeti z obnovo dotrajane cestne infrastrukture.

V Litiji naj bi bilo preveč povezav med lokalno oblastjo in kapitalom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po prepričanju Izlakarja je prišel čas, ko je treba ljudem prisluhniti. Z zastavljenimi projekti namerava nadaljevati, vendar katerega tudi finančno revidirati. Prednostno namerava urediti zelene in rekreativne površine – zgraditi atletsko stezo ob pomožnem nogometnem igrišču v Litiji in urediti sprehajalne poti ob Savi. Moti ga, da se litijski občani vozijo na rekreacijo v sosednje občine. Litijo želi postaviti na zemljevid pametnih mest in uvesti participativni proračun. Pravi, da občina ni v najboljši finančni kondiciji, zato namerava dobiti vsak evro iz evropskega kohezijskega sklada za projekte zelene infrastrukture in trajne mobilnosti. »Pri razvoju naše skupnosti mi je obljubljena pomoč vlade RS,« pravi Izlakar.

Proti elektrarnam na Savi

Po prepričanju Bevca razvoj Litije ne gre v pravo smer. V primeru izvolitve namerava izboljšati komunikacijo z litijskimi občani in temeljito pregledati odprte občinske projekte in tudi tiste, ki so na čakanju že več let. Odločitev o izvedbi novih projektov je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev.

Franci Rokavec, župan občine Litija. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Kandidatka Kaja Mlakar Agrež je dolgoletna članica občinskega sveta in zelo kritična do lika in dela župana Rokavca. »Sveže predloge presliši. Prepričana sem, da je bilo 16 let enega župana dovolj. Preveč je povezav med lokalno oblastjo in kapitalom. Občino vodi tesno povezana peščica ljudi,« je prepričana. Napoveduje, da v primeru njene izvolitve hidroelektrarn na Savi zagotovo ne bo. Sava bo postala središče trajnostnega turizma in najpomembnejše območje za rekreacijo v občini.

Zavzema se za gradnjo neprofitnih stanovanj za mlade, obnovo Plečnikovega spomenika NOB v Litiji, odkup in obnovo gradu Ponoviče in postavitev brvi za pešce in kolesarje čez reko Savo. Za naložbe namerava črpati razpoložljiva evropska finančna sredstva. Sedanji občinski oblasti očita, da tega ni bila sposobna.