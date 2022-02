Prišepetovalci in strici iz ozadja se ne dajo

V nadaljevanju preberite:

Ekonomist in nesojeni mandatar Jože P. Damijan, ki se je umaknil Karlu Erjavcu v lanskem poskusu rušenja vlade Janeza Janše prek konstruktivne nezaupnice, je tedaj zapisal, da sedanja politična garnitura, z nekaj drobnimi izjemami, v svojem dnevnem kruhoborstvu in omejenem intelektualnem dometu, prave vizije in vsebine ni sposobna. Poudaril je nujnost nastanka nove sredinske stranke. S somišljeniki, v veliki meri iz nekdanje LDS, je pripravil vsebinsko platformo in jo - neuspešno - ponudil Robertu Golobu, Levici in SD.

V LMŠ in SAB se z Damijanovim krogom niso želeli niti sestati, medtem ko so v SD in Levici povedali, da glede vsebinskega sodelovanja ne vidijo težav, ne morejo pa računati na možnost soodločanja ali kakšne ministrske funkcije v novi vladi, ki jo želijo sestaviti po aprilskih volitvah. Podcenjevanje etabliranih strank že utruja, komentira Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD. Na koga še so jezni v delu SD in zakaj?