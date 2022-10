Prvi čivki starokopitnega Orbána

V nasprotju z večino evropskih politikov, pa tudi svojih ideoloških somišljenikov, se je Viktor Orbán dolga leta izogibal twitterju, vse dokler v ponedeljek, na dan obiska pri nemškem kanclerju Olafu Scholzu, ni naznanil svojega prihoda na družbeno omrežje in že s prvo objavo potrdil pripravljenost za dviganje prahu.

»Ustvarimo nekaj hrupa!« so bile besede, s katerimi je predsednik madžarske vlade napravil svoj prvi korak v »twittersfero« in nakazal, da ne bo zgolj pasivni uporabnik priljubljene, a tudi pogosto kritizirane družbene platforme. Za zapisom po vsej verjetnosti ni stal devetinpetdesetletni konservativec, temveč člani njegove komunikacijske ekipe, je za Delo pojasnil madžarski raziskovalni novinar Szabolcs Panyi. »Orbán je znan po tem, da je zelo starokopiten. Podpredsednik njegove stranke se je leta 2010 na posnetku, ki je ušel v javnost, celo šalil, da Orbán ne pozna veliko informacijske tehnologije, vendar se je vsaj naučil pisati SMS sporočila.«

Skozi zadnje desetletje svoje kariere, med katerim je zaradi sistematičnega podrejanja medijev, visokega šolstva in omejevanja pravic skupnosti LGBT+ postal najbolj kontroverzen voditelj v Evropski uniji, se je Orbán zanašal tako rekoč izključno na facebook za neovirano komunikacijo s svojimi volivci ter podporniki na Madžarskem. Barve njegovih štirih zaporednih vlad so na twitterju medtem zastopali predvsem ministri ter drugi vidni člani vladajoče stranke Fidesz.

Orbán se je na twitterju opisal kot »borec za svobodo, soprog, oče, dedek in madžarski premier«. Od ponedeljka je uspel nabrati več kot 40.000 sledilcev in začel slediti 42 uporabnikom, med katerimi so izstopali papež Frančišek, premierji višegrajskih držav, nemški kancler Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron, srbski predsednik Aleksandar Vučić, kanadski psiholog in avtor Jordan Peterson, pa tudi nekdanji slovenski premier Janez Janša.

Kje je Donald Trump?

V prvih 24 urah so se na njegovem računu skupno pojavile štiri objave, v katerih je Orbán med drugim spomnil, da je Olaf Scholz že četrti nemški kancler, s katerim ima opravka kot madžarski premier; priznal obstoj nesoglasij z nemškimi podjetji, ki so po njegovi oceni so še vseeno manjša od tistih, ki jih imajo ista podjetja z Berlinom; in se vprašal, kje je njegov prijatelj Donald Trump.

Nekdanji ameriški republikanski predsednik je bil pred več kot letom dni zaradi objav v času napada na ameriški kongres izključen s twitterja in se vse do danes še vedno ni uspel vrniti nazaj.

Opazovalcem madžarskega premiera se je ob branju zapisov gotovo pojavljalo neko drugo vprašanje, in sicer kaj je Orbána prepričalo v to, da si je omislil račun ravno zdaj, po vseh teh letih oklevanja. Odgovor nanj poznajo le njegovi tesni sodelavci, a podatek, da so bile vse dosedanje objave zapisane v angleškem jeziku, in ne v madžarščini, vsekakor kaže na to, da bo z njimi poskušal nagovarjati predvsem mednarodno javnost.

V to verjame tudi Szabolcs Panyi. »Ker je Orbán na Zahodu precej prepoznaven, je to zanj dobro orodje za odnose z javnostmi, s katerim lahko še naprej gradi svojo mednarodno podobo,« je pojasnil sogovornik.