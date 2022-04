Robert Golob: Visoka udeležba pove vse. Ljudje res hočejo spremembe

Po rezultatih vzporednih volitev se Robertu Golobu obeta veliko število poslanskih sedežev. Vodja Gibanja Svoboda je nagovoril javnost v prvi izjavi po zaprtju volišč:

Na začetku je izrazil občudovanje vseh državljank in državljanov, ki so prišli na volitve. Udeležba pove vse, je dejal Golob. Ljudje res hočejo spremembe. Zaupajo v nas.

Svoj nagovor je Marta Kos, podpredsednica Gibanja Svoboda, začela s citatom Srečka Kosovela. Po veliki volilni zmagi je dejala, da je izjemno ponosna podpredsednica Gibanja Svoboda. »Veliko nas je danes tukaj ponosnih, srce nam razbija, veseli smo.« Kaj si zaslužimo? Naj današnji dan za vedno odnese nezaupanje, strah, stisko, žalost in sram. Kaj si zaslužimo? A nam ta dan prinese zaupanje in upanje, spoštljivost, dostojanstvo, ponos, naj nam vrne skupnost, solidarnost, spoštovanje različnosti. In naj nam prinese svobodo.«

Povedala je šr, da danes ni zmagalo le Gibanje Svoboda, danes je zmagala demokracija. Z visoko volilno udeležbo smo državljani dokazali dolžnost do volitev in se odzvali na to, kaj se bo v prihodnosti dogajalo s Slovenijo. Današnje volitve niso pomembne le za Slovenijo, pač pa za EU in ves svet. Vsem sporočam, da se na Slovenijo lahko zanesete, je povedala Marta Kos.

V Cvetličarni, kjer je volilni štab Gibanja Svoboda, je dobro vzdušje. Med prisotnimi sta obe podpredsednici stranke Urška Klakočar Zupančič in Marta Kos, poslanka Janjo Sluga, kandidatka za poslanko Mojco Pašek Šetinc in humanitarka Failo Pašić Bišić. Ob bučnem aplavzu so na oder v Cvetličarni prišli kandidati in kandidatke Gibanja Svoboda in njihovi podporniki.

Nekdanja novinarka Mojca Šetinc Pasek je napovedala odpravo vseh potaknjencev in dodala, da je proračun izpraznjen zaradi bonbonier, ki jih je delala vlada Janeza Janše. Obljubila je tudi ureditev zakona o RTV Slovenija. Robert Golob ne bo snedel svoje besede, je dodala ob koncu.