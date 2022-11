Po tistem, ko župan občine Sevnica Srečko Ocvirk kot kandidat SLS na lokalnih volitvah 2018 ni imel nasprotnika, bo letos njegov izzivalec mladi, komaj 34-letni Aleš Žibert. Žibert kandidira s podpisi volivcev in volivk, poleg Neodvisne liste za razvoj krajevnih skupnosti pa sta ga podprla tudi diametralno si nasprotna politična pola: sevniški SDS in Gibanje Svoboda.

Prav v tej podpori je ena od »posebnosti« sicer neodvisnega županskega kandidata, magistra in inženirja gradbeništva iz Kladja nad Blanco. Žibert, ki povezanost občank in občanov šteje za ključni dejavnik napredka in razvoja občine, je razloge za široko sprejemljivost svoje kandidature za Sevničane pojasnil: »Veseli me, da sta me največji stranki na levem in desnem polu prepoznali kot združevalno osebo za lokalno okolje. Ključen faktor pri tej podpori, ki v tem trenutku ne predstavlja t. i. koalicije, temveč gre za posamično odločitev stranke oziroma liste v podporo kandidatu za župana, je, da sem politično neobremenjen, saj nisem niti nisem bil član nobene politične stranke, nimam prtljage iz preteklosti in gledam izključno naprej, v napredno, razvojno naravnano in povezovalno prihodnost občine.«

Žibert še meni, da v občini »v preteklosti tako odmevne podpore še ni bilo, zato me slednje veseli, saj je čas, da se ljudje, vsaj na lokalni ravni, prenehamo ukvarjati s temami, ki razdružujejo in raje iščemo skupne ideje in rešitve za boljši jutri«. Široka podpora mu pomeni toliko več, ker Sevnica v tem tisočletju še ni imela neodvisnega župana. Žibert sicer stavi na učinkovito in transparentno delovanje občinske uprave ter upravljanje krajevnih skupnosti, na zagotavljanje ugodne poslovne klime in pogojev za razvoj občine, na infrastrukturni napredek in trajnostno okolje, na politiko mladih in medgeneracijski razvoj, na turizem in šport, pa tudi na napredek podeželja ter pomoč kmetijstvu.

Usodna HE na Blanci

Med spustom po Savi pri hidroelektrarni Blanca je julija 2008 prišlo do grozljive nesreče. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Sevnica je zadnjega četrt stoletja, ko smo bili v Sloveniji priče »poplav« neodvisnih list oziroma neodvisnih kandidatov za župane, obdržala strankarskega župana. Od leta 1998 do 2008 jo je vodil SLS-ov Kristijan Janc; na nadomestnih volitvah ga je nasledil podžupan Ocvirk, letnik 1969, tudi on iz SLS. Spomnimo: prav Blanca, iz bližine katere prihaja Žibert, je bila usodna za Janca. S še dvanajstimi ljudmi je na prelivnih poljih HE na Blanci ob spustu s kanuji po Savi od Sevnice do Brestanice omahnil v smrt.

Ocvirk, diplomirani inženir agronomije in državni svetnik, letos zaključuje tretji županski mandat. Doslej je na županskih volitvah porazil Tomaža Lisca iz SDS (2010) in neodvisnega Janeza Šerjaka (2014), v 2018 ni imel nasprotnika. Med programskimi poudarki tokrat izpostavlja nadaljnje sistematično urejanje cestne infrastrukture, izgradnjo mostu čez Savo na Logu, celostno ureditev železniške postaje in multimodalnega prometnega središča ter med drugim napoveduje novo šolo v Krmelju, nov dom za starejše in varovana stanovanja.