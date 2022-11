Slapar gre na volitve po zmago

V kamniški občini se za županski stolček tokrat potegujejo le trije kandidati. Poleg aktualnega župana Mateja Slaparja, ki ga podpirata njegova istoimenska lista in NSi, še dosedanji podžupan Sandi Uršič s podporo Marjana Novaka Škatle in skupine volivcev ter Maja Aleksovska Lesjak (SD).

Za vstop v občinski svet bodo volivke in volivci lahko izbirali med osmimi listami. Na prejšnjih volitvah je bila večja izbira, saj se je za župansko mesto potegovalo sedem kandidatov, za stolčke v občinskem svetu pa kandidati na dvanajstih listah.

Posebnega predvolilnega utripa v mestu pod Veliko planino ni čutiti. Morda je presenetljivo, da svojega kandidata za župana nima najmočnejša parlamentarna stranka GS, ki jo v Kamniku po večini sestavljajo člani nekdanje stranke LMŠ. Župan Slapar si sicer želi z obema kandidatoma pomesti že v prvem krogu, toda presenečanja med zelo nepredvidljivo kamniško bazo volivk in volivcev so vendarle mogoča.

Kandidata imata samo to smolo, da imata mene

za protikandidata. Matej Slapar, župan občine Kamnik

Slapar je prepričan, da lahko z izkušnjami, znanjem, vizijo in s svojo ekipo dosedanje delo še nadgradi. Iztekajoči se mandat je ocenil kot zelo uspešen, saj mu je med drugim uspelo začeti z gradnjo več kot desetletje starega projekta OŠ Frana Albrehta. Poleg tega se je pohvalil z energetsko sanacijo doma kulture in stavbo policije, posodabljajo športno infrastrukturo, zgradili so nogometno igrišče z umetno travo in med drugim zgradili kolesarsko stezo do sosednje mengeške občine in do Godiča.

Pospešeno posodabljajo ceste in še bi lahko našteval, pravi Slapar. Zdaj napoveduje garažno hišo pri zdravstvenem domu in dodatne parkirne prostore na obrobju mestnega jedra. Naslednje leto je na vrsti prenova Maistrove ulice in priprava revitalizacijskega načrta za ulico Šutna. Tudi gradnja stanovanj v Utokovi jami in ob Ljubljanski cesti pride na vrsto. Oba protikandidata imata veliko pozitivnih lastnosti in sta dobra človeka, pravi. »Kandidata imata samo eno smolo – da imata mene za protikandidata,« je prepričan Slapar.

Za varovanje vode in zraka

Za kandidaturo na lokalnih volitvah je Majo Aleksovsko Lesjak spodbudil dober volilni rezultat na parlamentarnih volitvah. Prepričana je, da v Kamniku potrebujejo nov veter, mesto pa mora postati prijazno mladim družinam in mladim podjetnikom. Pri aktualnem županu je pogrešala bolj proaktiven pristop pri porabi proračunskega denarja in večjo vključenost občanov pri sprejemanju odločitev o posameznih projektih. Na vprašanje, katerega projekta bi se najprej lotila kot županja, za zdaj še ne ve odgovora, saj se mora najprej seznaniti z občinskim finančnim stanjem.

Podžupan Sandi Uršič je prepričan, da je treba uvesti delovne posvete s predstavniki krajevnih skupnosti in da je treba več postoriti za varovanje vodnih virov in zraka. Če bo izvoljen, namerava večjo pozornost posvetiti mladim pri razreševanju njihovih težav, predvsem stanovanjskih.

»Zaradi energetske krize in dviga stroškov energentov bo treba prilagoditi proračunsko realizacijo in načrtovane stroške za različne postavke. Na to sem opozarjal že na junijski seji občinskega sveta, žal se tudi na oktobrski nismo seznanili z realizacijo oziroma primanjkljaji na področju šolskih prevozov in tekočih stroških javnih zavodov,« pravi Uršič.