Slovenija danes voli - odprli 3245 volišč

V Sloveniji se je ob 7. uri odprlo 3245 volišč, na katerih volivci na osmih lokalnih volitvah v Sloveniji odločajo o novih vodstvih občin. Volišča bodo odprta do 19. ure, do takrat velja tudi volilni molk. Prve delne neuradne izide volitev v 212 občinah pa je pričakovati po 20. uri.

Skoraj 1,7 milijona volivcev in volivk v 212 slovenskih občinah ima danes priložnost, oddati glas za župana in občinske oziroma mestne svetnike, v nekaterih občinah pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V dobri četrtini oziroma v 51 občinah so bili župani vnaprej znani, saj niso imeli tekmecev, še v 57 občinah, kjer sta se v tekmo spustila le po dva kandidata, pa bodo župane prav tako dobili že danes, po prvem krogu volitev.

Vroče vse do večera

V preostalih 104 občinah bo vroče vse do večera, ko se zaprejo volišča in ko občinske volilne komisije preštejejo oddane glasove. Kjer nihče od županskih kandidatov ne bo dobil večine glasov, bodo morali volivci odločati še enkrat – v drugem krogu, 4. decembra.

Za županska mesta v 212 občinah se je v bitko podalo prek šesto kandidatov in kandidatk, za 3382 svetniških mest pa dobrih 18.600. Na čelo dvanajstih mestnih občin bi 74 Slovencev in Slovenk; brez bitke je mestnoobčinsko župansko »vojno« kot edini kandidat že dobil aktualni župan mestne občine Slovenj Gradec, nestrankarski Tilen Klugler. Tudi v drugih občinah s po enim županskim kandidatom prevladujejo nestrankarska imena – 39 jih je, po štiri župane že imata SLS in NSi, tri ima SDS in enega SD. Med župani, ki že imajo mandat, je pet žensk.

Kar 37 županov, izvoljenih leta 2018, ne kandidira za nov mandat. Od deveterice županov, ki občine vodijo že sedem mandatov, od leta 1994, se bo za osmi mandat potegovala še šesterica: v Brdih, Cerkljah na Gorenjskem, v Gornjih Petrovcih, Rogaški Slatini, Rogatcu in Zagorju. Občine Odranci, Podvelka in Juršinci lahko po 28 letih pričakujejo nove županske obraze.

Pod lupo Sveta Evrope

Župane oziroma županje volimo po večinskem sistemu, občinske svete pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Na lokalnih volitvah je mogoče oddati tudi preferenčni glas.

Izvajanje tokratnih rednih lokalnih volitev v Sloveniji že od 18. novembra opazuje tudi posebna opazovalna misija Kongresa regionalnih in lokalnih oblasti Sveta Evrope, ki jo sestavlja petnajst članov kongresa in šest strokovnih sodelavcev Sveta Evrope.

Danes, na dan volitev, bo delegacija prisotna na osmih različnih voliščih.