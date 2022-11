Starodavno mesto bi bilo mestna občina

Županski kandidat in dosedanji škofjeloški župan Tine Radinja priznava, da Škofji Loki pri postopku pridobivanja naziva mestna občina v parlamentu doslej še nikoli ni kazalo dobro. In to kljub temu, da kot urbano središče poleg matične občine pokriva še obe dolini z občinami Žiri, Gorenja vas - Poljane in Železniki. Poleg tega pa proti Škofji Loki gravitira precejšen del občine Medvode.

Znamenitosti Škofje Loke vsako leto pritegnejo številne turiste. FOTO: Leon Vidic/Delo

Skratka, gre za urbano razvojno središče, ki bi ga bilo kot takega treba pripoznati, s čimer se na Loškem strinjajo v vseh občinskih svetih. Po prvem štiriletnem mandatu ima zdajšnji škofjeloški župan Tine Radinja – ob treh izzivalcih za mesto župana – še veliko motivacije za delo, predvsem zato, ker v občinskem svetu dobro sodelujejo in tako premaknejo stvari, ki so desetletja čakale na realizacijo. Župan je ponosen tudi na projekt Naša Loka, osemnajstmesečni projekt participativnega proračuna, ki se zaključuje in v katerem so po predlogih občanov uresničili 30 lokalnih projektov. Radinjo bodo na letošnjih lokalnih volitvah izzvali Rolando Krajnik (Komunalno ekološka lista), Gašper Hafner (SDS) in Martin Trampuš (Levica).

V Škofji Loki so v zadnjih letih zgradili sodobni 16-oddelčni vrtec, ki pa je že premajhen. Župan Radinja pravi, da gre pri njegovi širitvi za veliko, ampak prijazno obveznost. V zadnjih dveh letih so v Škofji Loki naredili veliko na področju mobilnosti. Po mestu vozi petdeset večinoma električnih koles eKOLOka iz gorenjskega sistema izposoje ter dva mini busa – Agata in Jurij, poimenovana po junakih Tavčarjeve Visoške kronike.

Agata in Jurij sta brezplačni manjši vozili, ki tako kot ljubljanski kavalirji vozita po starem mestnem jedru. Avtobusni mestni promet je takten, avtobusi vozijo na 15 minut in je plačljiv., za vožnjo pa je treba odšteti 50 centov. Oba načina prevoza sta dobro sprejeta, pravi župan,

Prav s taktnostjo javnega potniškega prometa je ta način mobilnosti moč najbolje popularizirati, je prepričan škofjeloški župan. Dodajmo, da bi se v primeru, če bi še vlaki in avtobusi po enotirni gorenjski progi in na linijah po poljanski in selški dolini lahko vozili po taktnem voznem redu, potem bi se s cest lahko umaknil velik del vsakodnevnega avtomobilskega prometa.