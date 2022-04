Stranke bi najprej poskrbele za odpadke in nato za promet

V nadaljevanju preberite:

Programi strank za te volitve so v povprečju bolj zeleni, tudi zaradi zahtev vseh evropskih politik, po drugi strani pa poznavalci opozarjajo, da sta se varovanje okolja in grožnja podnebnih sprememb s prvega mesta anket pomembnosti zaradi pandemije in vojne v Ukrajini premaknila na zadnja mesta. To vpliva tudi na poudarke strank.

Pogosto se zgodi, da stranke svojega programa iz različnih razlogov ne izpolnijo. Zato nas je zanimalo, kaj je na okoljskem področju po njihovem mnenju najbolj nujno urediti in za kaj si bodo najbolj prizadevale v prihodnjem mandatu. Med pomembnimi je tudi energetika in jedrska energija, večina strank bi voljo ljudi preverila na referendumu.