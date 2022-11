Velik interes za majhno občino

Šentrupertčani se bodo na tokratnih lokalnih volitvah odločali med štiri županskimi kandidati, kar je glede na 2980 prebivalcev relativno velik interes za vodenje občine z milijonskimi bremeni iz preteklosti. Za nov, drugi mandat, se poteguje tudi sedanji župan Anton Martin Kostelec, ki je med mandatom enkrat skoraj že obupal in odstopil, nekaj zadnjih uspešnih potez pa mu je, kot pravi, dalo nov zagon.

Anton Martin Kostelec, ki v občinskem svetu v tem mandatu nima nobenega podpornika, si to, da je občina prvič v zgodovini dobila lastno zdravstveno ambulanto in v njej družinskega zdravnika, šteje za enega največjih uspehov. Občina je zgradila objekt, zdravnika s 15-letno koncesijo, ki deluje v sklopu javne zdravstvene mreže in je v občinskih prostorih najemnik, pa plačuje zdravstvena zavarovalnica. Zdravnik že ima paciente tudi zunaj Šentruperta in jih še vedno sprejema, saj kvote še ni zapolnil, je povedal Kostelec, ki je, kot pravi, »krepko znižal« tudi dolg občine. Spomnimo: do vratu jo je zadolžil njegov predhodnik Rupert Gole. »Od 7,2-milijonskega dolga bosta ob koncu leta ostala še dva milijona evrov. Po pravkar zaključeni sodbi bo treba družbi Polfin naslednje leto odplačati še 600.000 evrov.« Prihodnje leto Kostelec računa na kratkoročno posojilo, ki ga bo treba vrniti do konca 2023, nakar naj bi občina lažje zadihala.

Zaradi težav z občinskim svetom je Kostelec sredi mandata razmišljal o odstopu. Da vztraja, so ga prepričali občani, ki »so rekli, da me podpirajo«. »Glede na doseženo je zato smiselno, da z delom nadaljujem: da poplačamo, kar je še starih dolgov in postorimo, kar doslej zaradi zadolženosti ni bilo mogoče,« dodaja Kostelec, ki nima svoje liste za občinski svet, a se nadeja, da se bo z novim mandatom ta premešal in da bo lahko s samostojnimi kandidati konstruktivno sodeloval.

Kostelec, ki je leta 2018 kandidiral na listi SDS in v drugem krogu porazil neodvisnega Ruperta Goleta, tokrat kandidira s podporo skupine volivcev. Neodvisna sta tudi Zoran Saje, predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije in Tomaž Ramovš, letos junija razrešeni nepoklicni podžupan Šentruperta, ki si je pred tem izkušnje nabiral kot direktor občinske uprave pri županu Šmarjeških Toplice Marjanu Hribarju. SD v ogenj pošilja Zorana Kosa, revirnega gozdarja.