Velika napaka volilne komisije. Kdo je kriv?

Res je, so za Delo potrdili v državni volilni komisiji (DVK), napaka se je zgodila, v teku je preverjanje, kaj se je zgodilo. Po naših informacijah se je napaka zgodila v tiskarskem podjetju Cetis, in sicer pri grafičnem oblikovanju teksta. Iz Cetisa naj bi v kratkem poslali pisno pojasnilo, prav tako je pričakovati, da se bodo odzvali v DVK.

Na družbenem omrežju facebook je uporabnica Alenka Bergant Pavšič objavila fotografijo glasovnice s pripisom »'NE'sposobna DVK. Tole smo dobili v nabiralnike za volilno enoto Postojna. Niti en kandidat v naši enoti ni pravi. Namenoma?«

Robert Pavšič, poslanec LMŠ in znova kandidat te stranke za državnozborske volitve, pa je za Delo objavo svoje soproge komentiral, da ocenjuje, da se je to zgodilo samo v njegovi volilni enoti. »Izjavo morajo dati organizatorji. Je pa to ogromna napaka. Ne vem, kaj se dogaja na DVK,« je komentiral.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bil strah, da bi prišlo do napak ob pričetku predčasnega glasovanja (od torka dalje) tudi na glasovnicah, odveč. Napak naj na glasovnicah ne bi bilo.