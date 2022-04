Mesec in Golob tudi že o ponujnem odstopu vodstva Levice

Luka Mesec, koordinator Levice, tudi po tem, ko je bilo že jasno, da bo stranko zastopalo pet poslancev, ni mogel skrivati razočaranja nad (ne)uspehom. Ves dvanajstčlanski izvršni odbor je skladno z njegovo napovedjo svetu stranke tako danes ponudil svoj odstop.

Kdaj natančno bo njegova seja potekala, še ni jasno, a je pričakovati, da se bo to zgodilo kmalu, saj je to pomembno tudi za prihajajoča koalicijska pogajanja. »Vodstvo stranke mora pri pogajanjih z Gibanjem Svoboda vedeti, ali še ima zaupanje članov in članic,« je pojasnil Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine in eden od članov sveta, in potrdil, da sta se Mesec in Robert Golob, prvak Gibanja Svoboda, že slišala. Pogovorila sta se tudi o njihovih postopkih. »Kolikor mi je sporočil, Golob nima zadržkov do tega, da bi se počakalo do odločitve sveta stranke. Mislim pa, da je to tudi z našega vidika bolje, kot pa da bi šli brez mandata stranke na pogajanja,« je še poudaril Vatovec.

Na vprašanje, ali je Levica naklonjena k vstopu v novo koalicijo, pa je odgovoril, da si želijo delati za dobro ljudi. V kakšni obliki bo to počela, pa da je stvar okoliščin. Golob za sestavo vlade namreč potrebuje le še eno od strank, ki so prestopile parlamentarni prag. »Ne izključujem nobenih možnosti, seveda pa si želimo v prvi vrsti predvsem pristopiti k tem pogovorom in tvorno najti skupno rešitev,« je dejal še Vatovec, pa ki ni želel ugibati, kakšen bo končen izkupiček sveta stranke. Menjava vodstva, ki je sicer ciljalo na dvanajst poslancev, se sicer ne zdi pričakovana. Rezultat Levice na volitvah pa je po njegovem mnenju mešanica različnih dejavnikov »od taktičnega glasovanja do tega, kako se je vodila kampanja«.