Volivci iz Moskve naj pridejo glasovat v domovino

Državna volilna komisija (DVK) je v petek objavila, da zaradi varnostnih razmer, logističnih pogojev poslovanja ter zaradi ustavljenega poštnega prometa z Rusijo državnozborskih volitev na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi ne bo mogoče izpeljati. Prav tako ne bo možno glasovanje po pošti iz Rusije. DVK se ob odločitvi sklicuje na podatke ministrstva za zunanje zadeve. Državljani Francije, živeči v Moskvi, so včeraj lahko glasovali. Prav tako so pred enim tednom v Moskvi lahko glasovali madžarski in srbski volivci.