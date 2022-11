Župan bi bil še četrti mandat

Župan Emil Rojc, ki zaključuje svoj tretji mandat na čelu ilirskobistriške občine, se bo na tokratnih volitvah soočil s tremi protikandidati: Dušanom Grbcem, dosedanjim podžupanom, ki nastopa z listo SDS, Andrejem Černigojem, nekdanjim poslancem, z listo NSi, in Gregorjem Kovačičem, izrednim profesorjem na koprski fakulteti za humanistiko, ki je nosilec liste Gremo. Za občinski svet pa kandidira devet list.

Občina Ilirska Bistrica se sooča s starajočim se prebivalstvom in odhajanjem mladih zaradi pomanjkanja priložnosti v domačem kraju. Dosedanja občinska oblast se je v preteklosti lotila gradnje vrtcev in šol, dograditve zdravstvenega doma, cest, zdaj pa obljublja tudi urgentni center, širitev industrijskih oziroma poslovnih con, stanovanjsko gradnjo in prenovo športne infrastrukture. Po zagotovilih aktualnega župana imajo za to rezerviranih rekordnih 47 milijonov evrov. Odkar je vlada pred dvema letoma sprejela sklep o zgraditvi avtoceste med Postojno in Jelšanami, Bistričani računajo tudi na to pridobitev. Ta mesec pa se začenja gradnja povezovalnega vodovoda od Ilirske Bistrice do Rodika.

O Emilu Rojcu je bilo pred dvema letoma slišati tudi v širšem slovenskem prostoru, ko so ga zaradi žaljive komunikacije z novinarko Primorskih novic izključili iz stranke SD. To pa ni zamajalo njegove podpore v občinskem svetu, saj je ustanovil novo listo. Rojc sicer trdi, da je bil pravi razlog za razhod s SD njegovo nasprotovanje politiki stranke glede ilegalnih migracij, ki ni v korist občanom.

»Občinsko komuniciranje z vsemi javnostmi je povsem neprimerno, vodenje občine pa avtokratsko,« meni županski kandidat Gregor Kovačič. Sam se zavzema predvsem za projekte za mlade – od spodbujanja delovnih mest v turizmu s pomočjo evropskih sredstev do ustanovitve podjetniškega inkubatorja in gradnje stanovanj. Dušan Grbec, aktualni podžupan, pravi, da je podprl vse dosedanje dobre projekte v občini, še bolj pa bi se posvetil podeželju in spodbujanju samooskrbe. Nekdanji poslanec NSi Andrej Černigoj pa poudari, da je s svojimi povezavami v Ljubljani že do zdaj pripomogel k izboljšanju razmer v občini (med drugim k oživitvi ideje o avtocesti), prizadeval si bo tudi za projekt Sopotniki za starejše in participatorni proračun.