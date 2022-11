Županja ima le enega izzivalca

V Občini Hrpelje - Kozina se bosta soočila le dva kandidata – sedanja županja Saša Likavec Svetelšek (Janez Likavec in volivci) in Vasja Ivančič (Danijel Petričević in skupina volivcev), občinski svetnik liste gibanje Pretresi, ki ga podpira tudi Gibanje Svoboda. Za mesto v občinskem svetu pa se poteguje šest list.

Saša Likavec Svetelšek ima za seboj dva županska mandata. Na obeh prejšnjih volitvah je nastopila kot kandidatka SD, tokrat pa se je odločila za podporo volivcev. Njeni načrti so predvsem zaključiti zastavljene projekte – izgradnja obvoznice mimo Hrpelj in Kozine, rekonstrukcija mestnega trga na Kozini, nov vrtec in razširitev šole. Na novo namerava urediti tudi prostore zdravstvenega doma, manjkajoča krožišča in drugo opremo na cesti Reka–Trst, v načrtu je tudi širitev čistilne naprave in dokončanje komunalne infrastrukture v občini ter ureditev nove obrtno-poslovne cone. Med svojimi dosežki izpostavi nov vrtec in šolo ter ukrepe za reševanje stanovanjske in zaposlitvene potrebe mladih. Poteka tudi projekt za oskrbo s pitno vodo v Brkinih. Med neuresničenimi projekti prejšnjega mandata pa ostaja gradnja doma upokojencev.

Njen protikandidat Vasja Ivančič, ki se sicer ukvarja s trgovanjem z energenti pri Gen-I, pa kot osrednjo problematiko izpostavlja večletne težave s pomanjkanjem zdravnikov v občini, pri njihovem reševanju bi ga podprl tudi minister Danijel Bešič Loredan. Po njegovem poglavitni projekti v občini predolgo čakajo na izvedbo, črpanje evropskih sredstev je skromno in prostorsko načrtovanje premalo usklajeno z občani.