Volivci odločajo o usodi zakonov o RTV, dolgotrajni oskrbi in vladi

Državljani bodo na današnjih treh referendumih odločali o usodi zakonov o vladi, o RTV in o dolgotrajni oskrbi. Na več kot 3000 voliščih bo imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da se izreče o uveljavitvi omenjenih zakonov. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj velja volilni molk.

Volivci bodo odločali, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o vladi, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor.

Vsak volivec se sam odloči, ali bo glasoval na vseh treh referendumih ali samo na enem oziroma dveh. Pred glasovanjem se bo moral podpisati v volilni imenik za vsak referendum posebej. O vsakem zakonu volivec glasuje tako, da obkroži besedo za, če želi glasovati za njegovo uveljavitev, ali proti, če ji nasprotuje.

Usoda zakonov bo znana zvečer, ko bodo volilni organi prešteli glasovnice z vseh treh referendumov. Zakon je sicer na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati 338.869 volivcev.

Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev k takšnemu ali drugačnemu glasovanju prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.