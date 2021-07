Vozniki na mejnih prehodih s Hrvaško čakajo pri vstopu in izstopu

Vozniki morajo na mejnih prehodih s Hrvaško čakati tako pri vstopu v in izstopu iz države. Najdlje, več kot dve uri, čakajo na vstop v državo na prehodih Gruškovje in Jelšane. Za vstop v državo se čaka najdlje čaka na Jelšanah, in sicer dve uri in pol, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.



Na mejnem prehodu Dobovec vozniki pri vstopu v državo čakajo med uro in dvema urama. Na Dragonji se za vstop v državo čaka ura, na izstop pa pol ure. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki čakajo tudi na izstop iz države, in sicer do ene ure, na Metliki 45 minut za vstop.







Na Obrežju vozniki osebnih vozil čakajo do ene ure pri vstopu v državo in do pol ure pri izstopu, vozniki avtobusov pa uro in pol pri vstopu ter pol ure pri izstopu.



Če želijo vozniki izstopiti iz države na mejnem prehodu Petišovci, morajo na to čakati do 30 minut, na prehodu Petrina pa se toliko čaka pri vstopu. Na mejnem prehodu Sečovlje se pri vstopu v državo čaka do pol ure, pri izstopu pa do uro.







Na spletni strani prometno-informacijskega centra tudi dodajajo, da je pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti zaradi občasnega zapiranja predora nastal dvokilometrski zastoj, zaradi česar voznikom, ki potujejo proti Kranjski Gori, priporočajo že izvoz Jesenice vzhod.

