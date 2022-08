Vpisa v prve letnike konec, težav študentov ne

V nadaljevanju preberite:

V torek se je končal drugi krog vpisov na dodiplomske in magistrske študijske programe, na katere so se vpisali tisti, ki v prvem krogu niso bili sprejeti na želeni študijski program ali pa so si vmes premislili in se želijo vpisati drugam. Na večini študijskih smeri je bilo prosto vsaj še kakšno mesto za vpis v drugem krogu, ne pa na vseh.