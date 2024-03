Vplivnice v kabinetu predsednika vlade

Partnerka predsednika vlade Tina Gaber je minuli teden v Golobov kabinet pripeljala spletno vplivnico, svetovalko za družbena omrežja Samanto Cimerman.

Samanto Cimerman, ki se po javno dostopnih podatkih kot samostojna podjetnica ukvarja s prodajo na spletu in spletnim marketingom, je pripeljala partnerka predsednika vlade. Šlo naj bi za »spoznavni sestanek«, smo izvedeli. Trenutno še nima nobene pogodbe ali konkretnega dogovora o sodelovanju.

»Predstavila sem nekaj okvirnih smernic, kako doseči pravo občinstvo ter kako jih čim bolj učinkovito nagovoriti glede na specifike tipov vsebin na različnih družbenih omrežjih ... Bolj kot število platform je pomembna kakovost vsebin in to, da predsednik vlade dosega čim širše in predvsem pravo občinstvo, kar kombinacija facebooka in instagrama po mojem mnenju omogoča,« je Cimermanova povedala za Delo, ko smo jo vprašali, kaj je povedala na sestanku v kabinetu predsednika vlade in kaj po njenem mnenju manjka njegovi strategiji komuniciranja.

Samanta Cimerman FOTO: Tjaša Kikelj

»Vsako družbeno omrežje ima svoje specifike, pluse in minuse. Bolj kot število platform je pomembna kakovost vsebin in to, da predsednik vlade dosega čim širše in predvsem pravo občinstvo, kar kombinacija Facebooka in Instagrama po mojem mnenju omogoča.«

Z nasveti politikom se doslej ni ukvarjala. »V svoji karieri sem naredila več kot 100 strategij za družbena omrežja malim in večjim podjetjem ter t.i. 'personal brandom' iz različnih panog v Sloveniji in tujini. Čeprav se cilji na družbenih omrežjih v politiki in gospodarstvu v določenih aspektih razlikujejo, so metode za dosego teh ciljev razmeroma podobne.«

Pojavljanje na družbenih omrežjih je zgolj osnova, pravi, za dosego ciljev pa je izjemno pomembna strategija, s katero naredimo načrt in konkretne korake, kako ga bomo dosegli preko različnih vrst vsebin in formatov. Če želimo doseči čim boljše rezultate, mora biti vsaka objava strateška in namenska. »Družbena omrežja se med drugim razlikujejo tudi po starosti uporabnikov. Če želimo nagovoriti pravo ciljno občinstvo, je izbira platforme ena pomembnejših strateških odločitev. Z vsebinskim marketingom lahko nagovorimo določeno ciljno skupino do neke mere, bolj natančno pa lahko to dosežemo preko sponzoriranih objav,« še dodaja vplivnica.

Na sestanku tudi Tina Gaber

Očitno se bo torej komuniciranje Golobovega kroga okrepilo na družbenih omrežjih. Na to napotuje tudi objava na instagramu, v kateri je premier konec tedna zanikal, da bi si želel po evropskih volitvah postati evropski komisar za energetiko.

Časnik Večer je pred dnevi poročal, da je Robert Golob sredi februarja sklical sestanek na temo strateškega komuniciranja. Na srečanju so izmenjali stališča glede javne komunikacije vlade s poudarkom na socialnih medijih. Na sestanku je bil poleg Tine Gaber tudi svetovalec za socialne medije iz poslanske skupine Gibanja Svoboda, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, finančni minister Klemen Boštjančič ter minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Na vprašanje Večera, v kakšni vlogi se je tega sestanka udeležila Tina Gaber, so v kabinetu premiera odgovorili, da se ga je udeležila »kot poznavalka družbenih omrežij«.

Kadrovske spremembe, ki se dogajajo v najožjem krogu predsednika vlade, naj bi bile del širšega načrta nove komunikacijske strategije. V njej bo imel bolj dejavno vlogo tudi Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu, ki se mu obeta funkcija podpredsednika vlade. Arčon je tudi podpredsednik Gibanja Svoboda.