Vrhovno sodišče: Diskreditacije sodnikov s strani politike nesprejemljive

Potem ko je Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi opustitve nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage , se je na sodišče in sodnike izliv gnev številnih politikov in njihovih privržencev. Tudi premieraZaradi diskreditacij sodnikov na družbenih omrežjih se je vrhovno sodišče na zmerjanje odzvalo na twitterju. »Odločitev VSRS ne pomeni, da nošenje mask v zaprtih javnih prostorih zdravstveno gledano ni prava odločitev, saj se ne opredeljuje do zdravstvenega vidika zadeve, ampak do zakonskih podlag za izrek sankcij. ​VSRS je ugotovilo, da izrekanje sankcij ni možno, ker za to ni zakonske podlage,« so zapisali.Obregnili so se tudi ob osebne napade na sodnike. »Sicer pa je osebna diskreditacija sodnikov s strani najvišjih predstavnikov drugih vej oblasti zaradi nestrinjanja z odločitvijo sodišča nesprejemljiva,« so bili jasni.Tvit sodišča lahko razumemo tudi kot odgovor Janši, ki je sodbo na twitterju komentiral, rekoč: »Neverjetno. Povsod drugod po EU se je sodna veja oblasti trudila pomagati reševati zdravje in življenja ljudi.«Vrhovno sodišče je sicer odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo okrajnega sodišča, s katero je bil storilcu izrečen opomin zaradi prekrška po zakonu o nalezljivih boleznih. Sodišče je presojalo, ali je mogoče v opustitvi nošenja zaščitne maske prepoznati prekršek. Pri tem se vrhovno sodišče ni opredeljevalo do tega, ali je zapoved nošenja mask razumna ali ne.Tisti, ki so globe zaradi nenošenja mask že plačali, lahko dobijo globo povrnjeno le s tožbo države.