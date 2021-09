Vrnitev sejma obrambe, zaščite in reševanja SOBRA

Na letošnjem sejmu obrambe, zaščite in reševanja Sobra se predstavlja tudi slovenska obrambna industrija. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Predstavljajo se tudi Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Poljska

Na sejmu je svojo opremo predstavila tudi civilna zaščita. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Danes se v Gornji Radgoni končuje osmi sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra, ki se je začel v petek. Pomurskemu sejmu, ki mu je organizacijo sejma dve leti zapored preprečila pandemija covida-19, je tako kljub omejitvenim ukrepom sejem končno uspelo spraviti pod streho, s čimer je bil zadovoljen tudi minister za obramboki je v petek dogodek odprl.Minister je ob odprtju posebej poudaril pomembnost sejma za predstavitev slovenske obrambne industrije. Ta je v zadnji h nekaj letih podvojila izvoz in se usmerja predvsem v visokotehnološke izdelke. »Obrambna industrija v Sloveniji namreč postaja vse bolj prodorna in prepoznavna gospodarska panoga. Zato sem še posebno ponosen, da je ta prepoznavnost presegla naše meje in da bosta ob tej priložnosti grozda slovenske in hrvaške obrambne industrije podpisala dogovor o sodelovanju.«V grozdu slovenske obrambne industrije na Gospodarski zbornici Slovenije je sicer enainštirideset članic, od teh je enaindvajset proizvodnih, ostalo so trgovci, raziskovalne in razvojne ustanove na ljubljanski in mariborski univerzi ter samo ministrstvo za obrambo. Veliko članic grozda se je predstavilo na sejmu v Gornji Radgoni, čeprav večina proizvodnih podjetij svoje izdelke za obrambo, nadzor in varovanje predvsem izvaža in v Sloveniji proda le manjši del. Skupaj članice grozda obrambne industrije ustvarijo okoli štiristo milijonov evrov prihodkov na leto, kar je manj kot pol odstotka letnih prihodkov celotnega slovenskega gospodarstva.Poleg slovenske obrambne industrije se na sejmu še danes predstavljajo tudi hrvaški grozd obrambne industrije, madžarski proizvajalci izdelkov za obrambo in zaščito ter poljska in avstrijska obrambna industrija. S prikazi in dinamičnimi predstavitvami se predstavljajo vojska, policija, civilna zaščita in gasilci. Obrambno ministrstvo je sejem izkoristilo tudi za predstavitev velike mednarodne vaje Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo osrednja vaja sil Slovenske vojske v tem letu. Oktobra bo potekala na več lokacijah po Sloveniji, na njej pa bo sodelovalo devetsto udeležencev iz devetnajstih držav članic EU in partnerskih držav.Na sejmu so predstavili tudi uspešen projekt obrambnega ministrstva, ki je iz evropskih sredstev pridobilo dvajset milijonov evrov. »Gre za projekt povečanja odpornosti na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji ter opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči za povečanje odziva na take nesreče v naši državi. Med prioritetami je vzpostavitev nacionalnega centra civilne zaščite kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje ter gradnja treh podcentrov za usposabljanje v primeru poplav, žleda in požarov v naravi. V okviru tega je predvidena pomembna posodobitev opreme enot, vključenih v sistem zaščite in reševanja, kar vključuje tudi gasilske enote,« je o tem projektu ob odprtju sejma dejal minister Tonin.