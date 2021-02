Vrtec v Čirčah zaradi požara do nadaljnjega zaprt

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Uničena polovica objekta

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Kranjski gasilci in policisti so ponoči obravnavali požar na poslovnem objektu na območju Kranja, so zjutraj sporočili s Policijske uprave Kranj.Po prvih podatkih je požar povzročil veliko materialno škodo, a k sreči ni bilo poškodovanih oseb. Policija več informacij napoveduje, ko bo opravljen ogled kraja.Zaradi požara je zaprt tudi vrtec v Čirčah na obrobju Kranja, ki je del objekta. V požaru je sicer ostal nepoškodovan, a ga bodo morali zračiti najmanj danes in predvidoma jutri, je zapisal podžupan Kranja. Kot je na spletni strani Kranjskih vrtcev objavila ravnateljica, so gasilci še na delu, vrtec pa bo do nadaljnjega zaprt.Uprava za zaščito in reševanje je sicer objavila, da je zagorelo ob 3.10, in sicer v nestanovanjskem objektu, v sklopu katerega so ob vrtcu še gostinski lokal in trgovina. Posredovali so gasilci iz GARS Kranj in PGD Kranj Primskovo, Kokrica, Britof, Prebačevo-Hrastje, Goriče, Breg ob Savi, Bitnje, Besnica, Žabnica in Golnik. Kot so dodali, je požar uničil polovico objekta: trgovino, gostinski lokal in prostore skupne kurilnice.»Vsi otroci, ki bodo potrebovali nujno varstvo, bodo začasno nameščeni v telovadnici enote Mojca. Če bo potrebno, bomo dodatne prostore za otroke iskali v bližnjih osnovnih šolah. Podrobnosti o dogajanju bodo znane tekom današnjega dneva,« je še zapisala Dolinarjeva.Černe je navedel še, da je škoda na objektu tolikšna, da se je sesedla streha. Tudi on je potrdil, da so povsem uničeni trgovina, gostinski lokal in skupna kurilnica.Del Smledniške ceste med Planino in Hrastjam v Kranju je še vedno zaprt. Obvoz je urejen po vzporednih cestah, so še sporočili s PU Kranj.