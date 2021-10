Vrtovec obžaluje tožbo okoljevarstvenikov

Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo. FOTO: Jože Suhadolnik

Tri okoljevarstvene organizacije so po poročanju 24ur.com zaradi izdaje energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearke v Krškem vložile tožbo proti ministrstvoma za infrastrukturo ter okolje in prostor. Menijo, da je bilo dovoljenje izdano nezakonito. Infrastrukturni ministertožbo obžaluje in ocenjuje, da gre za veliko nagajanje.Tožbo so proti ministrstvoma za infrastrukturo ter za okolje in prostor vložili društvo za sonaraven razvoj Focus, Center za pravno varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) ter Društvo Prihodnost, predstavništvo organizacije Greenpeace CEE v Sloveniji. Po poročanju spletnega portala 24ur.com okoljevarstvene organizacije ocenjujejo, da je energetsko dovoljenje, ki ga je infrastrukturno ministrstvo izdalo investitorju Gen energija, nezakonito, saj da nima ustreznih strateških in pravnih podlag.»Odločitev je bila sprejeta nezakonito, ker se opira na pravne podlage, ki niso ustrezne, dolgoročna podnebna strategija kot strateška podlaga pa je bila celo sprejeta na nezakonit in protiustaven način,« so zapisali v tožbi, ki so jo pridobili v uredništvu 24ur.com. Nevladne organizacije skupaj z energetskim dovoljenjem izpodbijajo del vsebine podnebne strategije.Vrtovec je bil na današnji novinarski konferenci ministrov stranke NSi v Ljubljani kritičen do nevladnih organizacij, ki po njegovih besedah nasprotujejo vsemu. »So proti nuklearki, proti termoelektrarni, proti vetrni energiji, proti sončni energiji ... električna energija pa ne zraste na drevesu,« je poudaril Vrtovec.Nuklearna energija je po njegovih besedah zelo čista in tista, ki so jo prepoznali kot ustrezen element za našo energetsko neodvisnost. »Ali se bomo odločili za redukcije električne energije, za izklapljanje, kar, kot kaže, predlagajo nevladniki,« je vprašal.Če bi že imeli drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem, potem po Vrtovčevi oceni tovrstnih situacij, ki smo jim priča z rastjo cen električne energije, vsaj v Sloveniji ne bi imeli, ker bi bili energetsko samozadostni.»Obnovljivi viri energije so pomembni, potrebno je vlagati v njih, a poglejmo razmere v Avstriji, kjer zaradi sušnega obdobja njihov hidro potencial ni več takšen, kot bi moral biti,« je dodal.»Vsi bi radi imeli elektriko v vtičnicah, polnili svoj iphone, imeli klimo in hladilnik ... nasprotovati vsemu pač ne gre,« je ponovil.Vrtovec je ob tem izpostavil, da je energetsko dovoljenje šele prvi korak, da pridemo do ustreznih postopkov za drugi blok nuklearke. »Mi ta dialog vodimo, tudi na evropski ravni. Kmalu bomo imeli tudi različna ministrska srečanja in želim, da čim prej pridemo do končne odločitve za drugi blok, kajti brez tega bomo odvisni izključno od uvoza, glede na to, da želimo leta 2033 dokončno uganiti Teš,« je dodal.»Mimo koraka, da bi vprašali ljudi, ali so za ali proti drugemu bloku, absolutno ne bomo šli,« je še napovedal minister.