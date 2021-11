Vsak Slovenec je bil povprečno testiran 4,4-krat

V Sloveniji je bilo do zdaj izvedenih že več kot devet milijonov testov PCR in hitrih testov na okužbo s koronavirusom. Vsak prebivalec je bil torej v povprečju testiran že 4,4-krat. Odkar je od prejšnje sobote oziroma nedelje mogoče priti na test brez napotitve zdravnika, če je bil hitri test pozitiven, se število testov PCR ni bistveno povečalo, ampak niha. V zdravstvenih domovih potezo ocenjujejo za pozitivno, saj so zdravniki s tem razbremenjeni.

V Sloveniji smo v zadnjih dveh tednih kar dvakrat presegli število 10.000 izvedenih testov PCR, kar se je zgodilo zaradi veliko bolnih, ne pa zaradi morebitnih zlorab, ko bi na test PCR prihajali »za vsak primer«, pravijo v Zdravstvenem domu Maribor. Ocenjujejo, da je v prvih štirih dneh prišlo približno 20 odstotkov vseh na testiranje brez napotitve. V Ljubljani uporabi možnost testiranja brez napotitve vsak dan okoli 300 pozitivnih, tudi tam zlorab niso zasledili.

Bojazen zlorab se je pojavila, ker je vladni pravilnik, ki je prinesel možnost testiranja brez napotitve zdravnika, predvidel kot dokaz za pozitiven hitri test tudi zgolj fotografijo pozitivnega testa. V obeh največjih zdravstvenih domovih, v Ljubljani in Mariboru, so povedali, da ob naročilu bolnike prosijo, naj s sabo prinesejo test, ki ga oddajo zdravstveni službi; ta ga kot kužni material uniči. V dokaz o pozitivnem hitrem testu sprejemajo tudi fotografije, a v Ljubljani le, če je na fotografiji razvidno, čigav je test in datum testiranja.

V primeru pozitivnega hitrega testa se je povsod treba naročiti. V Ljubljani so v garažni hiši Stožice uvedli testiranje PCR za šolarje in dijake brez naročanja. Vsak test PCR stane državno blagajno 51 evrov; zdravstvenemu domu ostane za delo šest evrov, 45 jih gre laboratoriju. Samoplačniško testiranje PCR je dražje: v Ljubljani 100, v Mariboru 75 evrov.

Po izvedenih testih PCR smo z več kot 10.000 testiranji na dan blizu zgornje meje zmogljivosti. Oba laboratorija, ki teste analizirata, imata skupaj zmogljivost okoli 13.000 testov v enem dnevu: nacionalni v Mariboru 8000 in univerzitetni v Ljubljani 5000. V zadnjih dveh tednih se je zaradi obveznega testiranja šolajočih se več kot podvojilo dnevno število izvedenih hitrih testov: z 28.000 na skoraj 60.000 (glej graf). Število dnevno zbolelih je razmeroma konstantno.

»S približno 4500 obolelimi smo na biološkem vrhu. Vse kaže, da jih več ne bo, a plato bo vztrajal, kar pomeni, da bomo imeli pravi vrh v bolnišnicah čez tri tedne. V zdravstvu smo pričakovali, da bo Slovenija najmanj deset dni zaprta, ljudje naj se ne bi družili in bi zdravstvu tako dali čas, da malo zadiha,« je povedal dr. Jernej Završnik, direktor ZD Maribor, kjer je vsak dan z dela odsotnih okoli sto zaposlenih: tretjina je obolelih za covidom-19, dve tretjini sta zaradi covida-19 v karanteni ali kako drugače bolni.

Štiri zdravnike in tri diplomirane medicinske sestre so posodili UKC Maribor, ki je v veliki kadrovski stiski. Zdravstvo je zdaj najbolj izpostavljeno, strogi ukrepi bi bili še vedno dobrodošli, poudarja sogovorec. Ni preveč optimističen. »Prepuščeni smo nenadzorovanemu prekuževanju, a nam to ne bo nič pomagalo. Okužbe bodo do pomladi, potem bo virus postal endemičen, sevi se bodo spreminjali in cepljenje bo nujno tudi v prihodnje,« napoveduje.