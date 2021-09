Zaradi poklicne izpostavljenosti umre za rakom več kot sto tisoč ljudi na leto

Seminar je potekal danes prek avdio-video konference, MDDSZ pa ga je organiziral v okviru slovenskega predsedovanja svetu EU in predstavlja enega izmed prizadevanj časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu, katerega cilj je preprečevanje smrti zaradi poklicnih rakov. Pri sooblikovanju strategije je sodelovala tudi Slovenija.

Cigler Kralj: Sprejetje mejnih vrednosti ni dovolj za zaščito delavcev

V Evropski uniji po oceni mednarodne organizacije za delo in nizozemskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje in okolje vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti zboli več kot 120.000 ljudi, več kot sto tisoč jih zaradi poklicnih rakov umre, so ob mednarodnem seminarju sporočili z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).Seminar o varovanju zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu, namenjen strokovni javnosti, je – kot so iz MDDSZ zapisali v sporočilu za javnost – doprinesel k izmenjavi izkušenj in dobrih praks.Izsledke raziskav o izpostavljenosti zdravstvenega in drugega bolnišničnega osebja formaldehidu in antineoplastičnim zdravilom, ki spadajo med snovi, rakotvorne za ljudi, so predstavili sodelavci raziskovalnih in zdravstvenih institucij iz Slovenije, Španije, Poljske, Portugalske, Norveške, Italije in Madžarske.Za zmanjšanje tveganja za nastanek raka in drugih bolezni so najpomembnejši pravilno ravnanje s temi snovmi, njihova uporaba, shranjevanje in odstranjevanje. Dokler teh snovi ne bo možno nadomestiti z bolj varnimi, je za uspeh nujna dejavna vloga in upoštevanje navodil odgovornih za varnost in zdravje pri delu.Ministerje dejal, da so ga ocene o številu obolelih in umrlih pretresle, ter poudaril, da je za preprečitev poklicnih rakov in z njimi povezanega trpljenja ter smrti potrebno usklajeno delovanje na vseh ravneh, ter povabil k podpori prizadevanjem za doseg časovnega načrta.»Poleg trdnega pravnega okvira in niza mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim snovem sta osrednjega pomena tudi ozaveščanje ter zagotavljanje podpore podjetjem in organizacijam. Zavedati se moramo, da zgolj sprejetje mejnih vrednosti ne zadostuje za ustrezno zaščito delavcev,« je še dodal Cigler Kralj in pozval k zagotovitvi varnega in zdravju neškodljivega delovnega okolja.