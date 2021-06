Vse bolj se odpira prostor vmešavanju politike v preiskave

V nadaljevanju preberite:



Spremenjena vladna uredba o sodelovanju med policijo in tožilstvom ter predlog sprememb zakona o organiziranosti in delu v policiji tlakujeta pot notranjemu ministrstvu oziroma ministru do večjega vpliva v konkretnih kazenskih preiskavah. Generalni direktor policije je takšni rešitvi naklonjen, tožilstvo ji nasprotuje. Bo zaradi tega policija res lahko bolj neodvisna od politike in strokovna?