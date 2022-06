Starejši bodo morali na digitalni bon še malo počakati

V nadaljevanju preberite:

Po turističnih bonih iz let 2020 in 2021 ter energetskih bonih v sredo prihajajo še digitalni boni '22, katerih namen je spodbujanje digitalne vključenosti. Na službi vlade za digitalno preobrazbo, ki vodi ukrepe digitalne vključenosti, pravijo, da so pripravljeni na začetek unovčevanja bonov, enako trdijo tudi trgovci in operaterji. Zbrali smo najpogostejša vprašanja in odgovore na temo digitalnih bonov.

Kdo so upravičenci do digitalnih bonov? So do bona upravičeni vsi, ki so stari 55 let ali več? Kako je s Slovenci, ki se šolajo v tujini, izredno ali pa študij opravljajo ob delu? Kaj bo mogoče kupiti z digitalnim bonom in kje bo bon unovčljiv? Bo mogoče združevanje bonov, kot je to veljalo pri turističnih bonih?