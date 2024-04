Vse se pripravlja na scenarij izpred desetletja

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob je pohitel in kot prvi v EU dva meseca pred evropskimi volitvami razkril ime svojega strankarskega kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije. Do končne potrditve Tomaža Vesela pa Goloba čaka še veliko domačih in evropskih pasti. Ena najpomembnejših preizkušenj bi lahko bilo nepredvidljivo jesensko zaslišanje pred pristojnim odborom nove zasedbe evropskega parlamenta.

»Mislim, da je to prenagljeno, zato ker najprej ne vemo, kakšen bo rezultat evropskih volitev v Sloveniji. Pa koliko bo poslancev v evropskem parlamentu in kako usposobljeni bodo za branjenje tega kandidata, ki ga je treba aktivno braniti tudi na zaslišanju v evropskem parlamentu,« je kot največjo oviro Vesela in s tem predsednika vlade Roberta Goloba za naskok na položaj evropskega komisarja poudaril evropski poslanec Milan Brglez (S&D/SD).

»Morda. Toda problem je nekje drugje – v zadnjih letih na komisarskih položajih nismo imeli vrhunskih politikov, ki bi avtonomno vodili resorje, ki so jih dobili. Ta mesta so zasedli visoki uradniki, ki so se takoj podredili nekomu,« odgovarja Milan Zver (ELS/SDS) na vprašanje, ali bo evropski parlament tudi v primeru strankarskega kandidata za evropskega komisarja Vesela zaznal šibkost.