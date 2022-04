Vse več beguncev iz Ukrajine že hodi v šole

V nadaljevanju preberite:

Do zdaj je 8013 državljanov Ukrajine zaprosilo za začasno zaščito v Sloveniji, upravne enote so do včeraj rešile 88 vlog, informacijski sistem se še vzpostavlja po fazah. Kljub še ne urejenim statusom so številni otroci, ki so pribežali z vojnega območja, že sedli v učilnice s svojimi vrstniki. V ponedeljek bosta še dve večji skupini otrok, ki bivajo v nastanitvenih centrih v Logatcu in na Debelem rtiču.