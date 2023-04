Vse večja poraba dragih zdravil

V nadaljevanju preberite:

Stroški za zdravila so iz leta v leto višji. Skupni odhodki za zdravila in živila, ki jih prejmemo na recept na račun obveznega in dopolnilnega zavarovanja, so lani znašali 640 milijonov evrov, kar je dvakrat več kot pred desetletjem. Najbolj naraščajo izdatki za draga biološka, onkološka in druga zdravila za hude bolezni: v dveh desetletjih s 13 na 237 milijonov evrov. Zakaj tako?