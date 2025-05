Vsi na meritve! Športni karton za odrasle

V nadaljevanju preberite:

Raziskovalna ekipa SLOfit s Fakultete za šport v Ljubljani bo te dni v več slovenskih krajih začela izvajati brezplačne meritve ­SLOfit odrasli, ki so del nacionalnega projekta Pot v odraslost. Gre za največjo znanstveno razi­skavo o telesni zmogljivosti in zdravju odraslih Slovencev, ki jo vodi omenjena fakulteta.

V raziskavo nameravajo vključiti najmanj 1000 odraslih udeležencev, starih od 30 do 65 let, ki bodo skupaj z raziskovalci odkrivali povezave med navadami v otroštvu in odraslosti, telesno zmogljivostjo in trenutnim zdravstvenim stanjem. Vsak posameznik, ki se bo udeležil meritev, bo lahko izvedel, kakšna je njegova trenutna telesna zmogljivost, prejel bo oceno zdravstvenih tveganj ter osebne strokovne usmeritve za izboljšanje življenjskega sloga. Meritve SLOfit odrasli bodo potekale v več kot desetih slovenskih krajih.