8.15 V Belgiji sproščajo omejitve



V Belgiji bodo lahko kavarne in restavracije od srede zahvaljujoč napredku v boju proti epidemiji znova stregle goste tudi v notranjih prostorih, je v petek naznanil belgijski premier Alexander De Croo. Obetajo se še nekatere druge sprostitve omejitvenih ukrepov.



7.30 Vstop v Slovenijo mogoč s hitrim testom



Za vstop v Slovenijo je od danes poleg negativnega testa PCR spet veljaven tudi hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Za osebe, ki so prebolele covid-19, in cepljene osebe ni sprememb in lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno. Hitri test je ustrezen, če je opravljen v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na seznamu hitrih testov EU.

