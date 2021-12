Vzajemna kupuje Barsos

Zavarovalnica Vzajemna je pri Agenciji za varstvo konkurence priglasila prevzem družbe Barsos MC, so objavili. To je že drugi prevzem Vzajemne. Spomnimo, kupili so center Aristotel.

Barsos MC, zasebna klinika, ki sta jo leta 1993 ustanovila zdravnika Cvetka Dragoš Jančar in Saša Baričevič, se med drugim ukvarja z managerskimi pregledi in drugo diagnostiko.

Vzajemna je vpreteklosti večkrat pojasnila, da želijo imeti svoje izvajalce storitev, saj lahko tako vplivajo na kakovost, ceno in rok izvedbe storitev. Aristotel je prisoten na Dolenjskem, Barsos v Ljubljani.

Triglav in Sava Re s skupnim podjetjem

Zavarovalnici Triglav in Sava Re sta kupili Kirurški sanatorij Rožna dolina, že prej diagnostični center Vila Bogatin, center Fontana v Ljubljani.

Dva prevzema izvajalcev slikovne diagnostike je opravil tudi sklad zasebnega kapitala Alfi PE.