Z antisemitskim grafitom oskrunili Judovski kulturni center

Okrog pete ure zjutraj je stanovalka v bližini Judovskega kulturnega centra v Ljubljani slišala precej glasne glasove skupine ljudi, a jih ni mogla videti, ker je njeno okno obrnjeno na drugo stran. Jutro je prineslo odgovor: skupina vandalov se je očitno spravila na vrata centra in jih porisala z antisemitskim sporočilom, ki Davidovo zvezdo enači s svastiko.

»Policija ravno izvaža posnetke nadzornih kamer,« je za Delo dejal Robert Baruh Waltl, predsednik Liberalne Judovske skupnosti Slovenije, direktor Judovskega kulturnega centra in direktor festivala, ki poteka ravno v teh dneh, Hiša strpnosti/Hiša drugih.

Kot je potrdil, gre za prvi primer vandalizma v času aktualnega konflikta med Hamasom in Izraelom. V zvezi z njim policija preiskuje sum kaznivega dejanja z elementi spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. V centru dejanje obsojajo kot nesprejemljivo ter obsojanja vredno, saj center, kot pravi Waltl, nima nič opraviti niti z vojno na Bližnjem vzhodu niti s tamkajšnjimi politikami.

»Ali veste, kaj je za temi vrati? Muzej holokavsta v Sloveniji. Judovski muzej. Sinagoga. Razstava o družini Ane Frank. Vsakoletni festival Hiša strpnosti je v polnem teku,« se je odzval na nočni dogodek. Poimenoval ga je »onesnaženje«, ki se je zjutraj pojavilo na njihovih vratih.

»Niti v najhujši nočni mori si nismo predstavljali, da bomo v enem najbolj miroljubnih evropskih mest kdaj videli sveže narisano svastiko. Še posebej v takšnem kontekstu,« je dodal. Pred njim jih ni »zaščitilo« niti geslo Da se to ne bo nikoli več ponovilo. Nasprotno, kot so lahko ugotovili v centru, je grafit na njihovih vratih »zelo pomemben dokaz, da se to ponovno dogaja«.

Svastika na vratih FOTO: Voranc Vogel/Delo

Razumejo ga kot napad na vse, »ki živimo v blaginji svobodnega sveta«. Kot poudarjajo, slovenska prestolnica in država »ne smeta nikoli več doživeti grozljive izkušnje, ki so jo pred 75 leti našim državljanom naredili nacisti«. »Nacisti in fašisti so umorili več kot 90.000 slovenskih državljanov, med njimi je bilo skoraj 600 Judov,« spomni Waltl in poziva, da se je treba skupaj »upreti sovraštvu in fanatizmu« v naši državi. »To ni Bližnji vzhod – Izrael in Palestina. To je naša država. To je Slovenija,« pravi.

Prav Slovenija oziroma Ljubljana sta že od ponedeljka prizorišče 9. mednarodnega festivala strpnosti. Ob tej priložnosti je Waltl opozoril na vojni, ki divjata v Evropi in na Bližnjem vzhodu in s katerima se časovno ujema letošnji festival. »Izraelsko-palestinski konflikt ni vestern,« je tedaj slikovito dejal. »Bolj je tragedija v starem in zelo natančnem pomenu besede.« Podpora širše javnosti miru in strpnosti ter podpora nenadnemu porastu antisemitizma je lahko tudi udeležba na dogodkih festivala, je prepričan.

Val sovraštva

Fiksiranje na preteklost nam lahko prepreči, da bi sprejeli prihodnost, meni Waltl, ki sočustvuje z vsemi žrtvami v Gazi. Nemogoče se je vrniti v preteklost, da bi popravili napake, ki so se zgodile, je prepričan: »Toda kovanje poti do prihodnjega miru je mogoče.« Pred 80 leti so nacisti pobili milijone Judov, danes pa so Judje in Nemci dobri prijatelji, je spomnil in dodal, da se lahko vse rane zacelijo, če se ljudje uskladijo: »Ključno je poiskati ozdravitev, namesto da preteklost uporabljamo kot izgovor za spodbujanje nasilja in konfliktov.«

Festival strpnosti v Ljubljani 2022. FOTO: Črt Piksi/Delo

V zgodovini niso bili diskriminirani samo Judje; sovraštvo do marginaliziranih skupin je, pravi Waltl, čutiti tudi danes. Občutijo ga številne skupine manjšin, kot so skupnosti LGBT, romske ali druge narodnostne manjšine, politično drugače misleči in drugi. Tudi zato si želijo s festivalskim programom javnost spomniti na strpnost in opozoriti, kaj se zgodi, kadar strpnost »ni imperativ razmišljanja in delovanja v družbi«.

Na družbenih omrežjih so mnogi že obsodili nočni dogodek. Inštitut 8. marec je na svoji facebook strani, denimo, zapisal, da je »enačenje verskih skupnosti z ravnanjem zločinskega režima nedopustno in sporno«, enako nesprejemljivi pa so »tudi škodljivi zapisi na vratih Judovskega centra v Ljubljani«.