Z begom možganov se zmanjšuje konkurenčnost države

Januarja lani so v Novartisu karierni zajtrk še lahko organizirali v živo.

V dveh letih v tujino 16.000 izobražencev

Po statističnih podatkih se je v letih 2012–2017 v Slovenijo priselilo 11.782 ljudi z najmanj višješolsko izobrazbo, odselilo pa se jih je 16.261.

Za več komunikacije med državo in izseljenci

Nika Anžiček FOTO: osebni arhiv

Slovenija talente zna vzgajati in jim ponuja dobre razmere za življenje.

Večji izziv ima pri tem, da jih zadrži v državi, kaj šele, da bi jih privabljala od drugod.

Miha Homšak FOTO: osebni arhiv

Izkušnja v tujini je kandidatov plus – ali minus

Nina Lukač FOTO: osebni arhiv

Kakovost življenja velika prednost Slovenije

Jernej Štrukelj FOTO: Petri Aho

Slovenija se po konkurenčnosti za najboljše kadre na globalni ravni resda uvršča v zgornjo četrtino držav (na sredino lestvice v Evropi), vendar je tako predvsem zaradi možnosti in spodbudnega okolja za razvoj talentov in kakovosti življenja. Talentov, ki jih ustvarimo, nikakor ne znamo zadržati, kaj šele, da bi jih privabili iz tujine. A primere dobre prakse vendarle imamo.V Leku so letos šestič po vrsti organizirali Novartisov karierni zajtrk s predstavitvijo delovanja močno mednarodno vpete visokotehnološke farmacevtske družbe ter kariernih priložnosti v njej. Dogodek je namenjen strokovnjakom, ki študirajo ali delajo doma oziroma v tujini, da nadaljujejo poklicno pot v Sloveniji.»Novartisov karierni zajtrk je nastal kot odziv na sodobno migracijo visoko izobraženega kadra in kot spodbuda slovenskim vrhunskim strokovnjakom v tujini k vrnitvi v domače okolje. Po petih letih pa je prerasel v interaktivno platformo za študente in strokovnjake najrazličnejših strok, ki jih zanimajo karierne priložnosti v podjetju,« je povedala, vodja strateških programov v Novartisu v Sloveniji.Letos je dogodek potekal prek spleta in udeležilo se ga je več kot 300 slovenskih strokovnjakov, v interaktivne sobe so se oglašali z vseh koncev Evrope in tudi od drugod. Na podlagi tega inovativnega pristopa pri iskanju vrhunskih kadrov se je v podjetju do zdaj zaposlilo že več kot 20 ljudi . Družba je pred nekaj dnevi prejela ugledni mednarodni certifikat Top Employer, ki ga najboljšim zaposlovalcem na globalni ravni podeljuje istoimenski nizozemski inštitut na podlagi analize razmer in možnosti za razvoj kadrov. Med drugim ocenjujejo strategijo upravljanja človeških virov, delovno okolje, možnosti za učenje, počutje zaposlenih in tudi pridobivanje talentov.V zadnji študiji o konkurenčnosti držav za talente, to je Indeks GTCI za leto 2020, ki je 125 držav ocenjeval po 70 kazalnikih, se je Slovenija uvrstila šele na 89. mesto po sposobnosti zadrževanja najbolj izobraženih. Še slabše, na 101. mesto pa po sposobnosti privabljanja talentov v državo.Na ta izziv je Banka Slovenije opozorila že pred dvema letoma: »Selitveni prirast v skupini terciarno izobraženih je negativen že od leta 2012, kar za državo pomeni visok strošek po večletnem financiranju izobraževanja teh posameznikov. Za zajezitev bega možganov bo potreben tudi preskok v ustvarjanje višje dodane vrednosti. Če Slovenija ne bo sprejela ukrepov za preprečevanje bega možganov, bi produktivnost v državi lahko postala prenizka, da bi tekmovali z najrazvitejšimi državami.«Po statističnih podatkih se je v letih 2012–2017 v Slovenijo priselilo 11.782 ljudi z najmanj višješolsko izobrazbo, odselilo pa se jih je 16.261. V naslednjih dveh letih, ko se je število vseh priseljenih močno povečalo, se je trend obrnil, in sicer se je priselilo 6360 terciarno izobraženih, odselilo se jih je 5117. Med vsemi priseljenimi je bilo terciarno izobraženih 12 odstotkov, med odseljenimi pa 20 odstotkov.Poleti leta 2019 je vlada sprejela strategijo na področju migracij, v kateri v povezavi z ekonomskimi migracijami piše, da je treba na trgu dela ustvariti razmere, ki bodo slovenske prebivalce in delavce odvračale od preseljevanja v druge države, da bi tam iskali boljše delovne ali življenjske priložnosti, pri čemer podpira kroženje možganov , »ki pomeni napredek za državo in posameznika«.Predlaga tudi uvedbo sistema za spremljanje bega možganov slovenskih delavcev z namenom ustreznega načrtovanja politik na trgu dela. Dodatne ukrepe je glede na strategijo treba sprejeti za spodbujanje vračanja izseljencev: ponuditi štipendije za šolanje in študijske izmenjave, programe, ki bi prišlekom olajšali pridobitev prve zaposlitve, ureditev stanovanjskega problema itn., v izseljenskih skupnostih pa sistematično informirati o možnosti vrnitve v Slovenijo, ustrezno mora biti urejeno tudi področje priznavanja v tujini pridobljene formalne izobrazbe.Glede na to, kar sta za Delo povedala udeleženca Novartisovega kariernega zajtrka ter zaposlena v družbi, ki sta na dogodku sodelovala v preteklih letih, je tudi za tiste, ki odidejo na študij v tujino, velika ovira za vrnitev prav informiranje o možnostih zaposlitve., ki je študirala in doktorirala na Univerzi Cambridge v Veliki Britaniji, zdaj pa je zaposlena v Leku kot vodja projektov v Razvoju bioloških zdravil Mengeš: »V tujini sem se redno udeleževala kariernih dogodkov pri zanimivih podjetjih. Tako delodajalci kot karierni center univerze že med študijem omogočajo dovolj priložnosti za mreženje, saj je delež zaposlitev po študiju tudi kazalnik uspešnosti univerze.Bila sem tudi predsednica društva Slovencev v Cambridgeu, vendar razen pobude za prijavo na Lekov biocamp (tridnevni forum, na katerem se najboljši študenti, ki jih med prijavljenimi izberejo v Leku, srečajo s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji v podjetju) nisem prejela prav veliko neposrednih sporočil slovenskih podjetij ali vabil na karierne dogodke.«Meni, da bi v Ad Futuri, kjer je bila štipendistka, morali bolj pomagati pri karierni poti, ne pa le zapisati štipendijske klavzule o vrnitvi v Slovenijo.Mreženje na zaposlitvenih dogodkih se ji zdi pomembno ne le zaradi vpogleda v delovanje podjetja, ampak tudi z vidika procesov zaposlovanja in priprave na vračanje v Slovenijo z bolj birokratske plati. »Med študijem so obiski v Sloveniji običajno kratki, zato je priložnosti za osebne pogovore malo in jih je vredno izkoristiti. Tudi zato, ker tako lahko dobiš še boljšo predstavo, kaj si pri nekem delodajalcu in na nekem delovnem mestu želiš in česa ne, dajo pa tudi vpogled v stanje na slovenskem trgu dela, kar je iz tujine težko dobro oceniti,« je dodala Nika Anžiček. Spomnila je na Društvo v tujini izobraženih Slovencev (Vtis), ki zdajšnjim študentom olajšuje mreženje, tudi informacije so bolj dostopne.»Trdo delajo ravno pri izboljševanju komunikacije med Slovenijo in Slovenci v tujini. Tudi meni je članstvo v društvu pomagalo do službe,« se je strinjal, ki se je v Leku zaposlil pred nekaj meseci, pred tem pa je študiral na londonskem Imperial Collegeu in doktoriral na The Francis Crick Institute ter na Imperial Collegeu. Prav pomanjkanje informacij oziroma podatka, kje jih je mogoče dobiti, je po njegovem največja ovira za repatriacijo.»V tujini sem preživel osem let. Imel sem predvsem občutek, da v Sloveniji nikogar ne poznam, in nisem imel dovolj informacij o raziskovalnih skupinah na fakultetah ali o podjetjih, ki bi bila zame potencialno zanimiva. Tista, s katerimi sodeluje društvo Vtis, so na mojo srečo ustrezna za kadre z mojo izobrazbo. Ampak pri vseh ni tako. V Sloveniji bi morali nameniti več pozornosti predstavljanju kariernih priložnosti in prednosti življenja pri nas. Več javnih organizacij bi moralo delovati na tem področju in podjetja bi se morala bolj potruditi s komunikacijo, ki bi dosegla ljudi v tujini. Novartisov karierni zajtrk jim je lahko dober zgled,« je dejal Miha Homšak., ki je doktorirala v Zagrebu, se je nedavno vrnila v Slovenijo in išče zaposlitev. Največji izziv pri iskanju priložnosti je pomanjkanje poznanstev v stroki, ki bi jih lahko pridobila, če bi študirala doma, ugotavlja. Zato se udeležuje dogodkov, kot sta že omenjena Lekova, ki so tudi priložnost za predstavitev potencialnemu delodajalcu in za spoznavanje priložnosti v podjetju, njegove vizije, kulture.»Menim, da delodajalce zanimajo predvsem znanja in strokovne veščine, pri čemer je lahko tujina tudi prednost, če ponuja boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje,« je ugotavljala Nina Lukač, ki si želi ostati v raziskovalni dejavnosti, a bi rada zamenjala akademske vode za farmacevtsko industrijo, v Sloveniji pa vidi odlične priložnosti za to.Drugačno izkušnjo s potencialnim delodajalcem ima, ki je pred tremi leti magistriral na ljubljanski fakulteti za farmacijo, doktorat pa opravlja v Helsinkih, kjer dela tudi v zagonskem podjetju. Ko se je odločal za odhod v tujino, je bil na nekaj pogovorih za zaposlitev. »V tujini lahko počnete nekaj čisto tretjega, in ko se vrnete, to ni nujno vaša prednost,« so mu dejali v nekem podjetju. Prednost je seveda izkušnja drugačnega delovnega in življenjskega okolja, je poudaril Jernej Štrukelj, ki verjame, da se je v tem času pogled tako mislečih delodajalcev spremenil.Na vprašanje, zakaj se želijo oziroma so se želeli vrniti v Slovenijo, so vsi poudarili kakovost življenja, družino, prijatelje in seveda karierno priložnost. »Delovno okolje je na Finskem zelo spodbudno in ponuja ogromno priložnosti, a žal to ni edini dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja,« je dejal Jernej Štrukelj.Nika Anžiček meni, da bi vračanje poleg privlačnih delovnih mest – kar pomeni, da ponujajo izzive, možnosti za rast, prilagodljiv delovni čas in tudi ustrezno plačilo – spodbudile še dodatne ugodnosti, ki jih ponujajo nekatere druge države. To so na primer davčne olajšave ali celovit pristop pri selitvi (zaposlitev partnerja, pomoč pri vključitvi otrok v slovenske šole in podobno).Od podjetij, v katerih se želijo zaposliti, pa talenti pričakujejo možnost učenja in nenehnega poklicnega razvoja, »delovno okolje, polno novih izzivov, za premagovanje katerih je treba premikati meje mogočega. In transparentnost ter podporo, kadar je potrebna,« je dodal Jernej Štrukelj. Organizacijska klima mora biti ustrezna, med sodelavci pa vladati ekipni duh, občutek, da so vsi del širše vizije.»Želel sem, da podjetje omogoča delo brez preveč administrativnih ovir, da je delovno okolje ustvarjalno, brez medosebnih napetosti in da lahko vsak član kolektiva pove svoje mnenje. Sodelovanje je tudi v znanosti zelo pomembno, zato ni veliko prostora za slabo komunikacijo in zamere, nenazadnje pa je v službi tudi veliko bolj prijetno, če delaš z ljudmi, s katerimi se dobro razumeš,« je poudaril Miha Homšak, Nina Lukač pa je opozorila še na možnost izvajanja znanosti na visoki ravni.