»Z dobro precepljenostjo se bližamo koncu pandemije«

Testiranje na covid-19. FOTO: Blaž Samec

Irena Grmek Košnik. FOTO: Sta/youtube



Zaradi covida se v slovenskih bolnišnicah zdravi 426 oseb, od tega na oddelkih intenzivne terapije 108. Na navadnih oddelkih je zasedenih 318 postelj; včeraj so v bolnišnice sprejeli 46 oseb oz. 81 čez vikend; odpustili so jih 27. V zadnjih dveh dneh je umrlo pet oseb. V naših bolnišnicah je v tem času podobno stanje, kot je bilo maja.Tedenska stopnja testiranja v 36. tednu je v 30 državah znašala 3596 na 100.000 prebivalcev, v tednu prej pa 3645. Ta t. i. združena stopnja je bila stabilna 15 tednov.Slika na ravni držav članic EU se precej razlikuje: stopnja okužb narašča v vzhodnih državah, zlasti med starejšim prebivalstvom. Slovenija se uvršča med države z visoko zaskrbljenostjo zaradi trendov okužb. Najbolj kritično stanje z oceno 8,5 je v Litvi, sledi Slovenija z le pol odstotne točke nižjo oceno.V osmih od 25 držav je bilo konec 38. tedna stanje glede sprejemov v bolnišnico na intenzivne oddelke zaskrbljujoče: najbolj na Hrvaškem in Češkem, nato v Latviji, Litvi, Romuniji, Slovaški in tudi v Sloveniji.Naraščajoč trend smrti je v desetih od 30 držav: v Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, v Estoniji, Nemčiji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, Romuniji in – tudi v Sloveniji.14-dnevna stopnja okužb in smrti še vedno narašča.V zadnjih tednih še vedno zelo veliko testiramo, ugotavlja epidemiologinja z območne enote NIJZ v Kranjuin dodaja, da so k razmahu četrtega vala pri nas prispevale zlasti mlajše osebe.Zahodna Evropa ima boljšo precepljenost, zlasti starejše populacije. Slovenija ne sledi najboljšim državam, je tretja od spodaj.Do konca 37. tedna je bila mediana kumulativnega vnosa vsaj enega odmerka cepiva v EU pri odraslih nad 18 let 77,6-odstotna.Da bi ustavili širjenje delte različice virusa, bi moralo biti cepljene 70 ali več odstotkov populacije. Z Evropa je po besedah Košnikove dobro precepljena, vzhodna slabše. Velika Britanija, Danska in Norveška so že sprostili vse ukrepe, saj imajo populacijo nad 50 let precepljeno 95-odstotno in več.Za tretji odmerek še ni registriranega cepiva. V avgustu so priporočili tretji odmerek imunsko oslabelim osebam. Priporočeno cepivo zanj je mRNA, v presledku šestih mesecev.V Sloveniji se priporoča tretji odmerek za oskrbovance domov starejših občanov, za starejše od 70 let ter ranljive in kronične bolnike, za vse, ki to želijo – v presledku 6 mesecev.Od 13. septembra je cepljenje zelo naraslo, a že prejšnji teden se je znova umirilo. »Napredujemo, a morda malo prepočasi, število prvič cepljenih oseb znaša 88.562, z dvema odmerkoma smo cepili 66.148 oseb,« pravi Košnikova.Celotna populacija je precepljena 52,9-odstotno. To pomeni, da je 1.115.416 naših prebivalcev že prejelo prvo dozo cepiva.Izkušnje z zadnjimi štirimi pandemijami kažejo, da virusi v letu in pol ali dveh po nastanku preidejo iz pandemičnih povzročiteljev v endemične vire bolezni. Virus se bo pridružil peščici človeških koronavirusov, ki povzročajo prehladna obolenja, predvsem pozimi.»Če nas še kaj ne preseneti, se z dobro precepljenostjo bližamo koncu pandemije,« je spodbudno zaključila Košnikova.