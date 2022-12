Z e-osebno izkaznico aprila do zdravnika

V nadaljevanju preberite:

Ob uvedbi biometrične osebne izkaznice konec marca so na ministrstvu za javno upravo, ki ga je takrat vodil Boštjan Koritnik, zagotavljali, da bo poleg elektronske identifikacije in avtentikacije za dostop do e-storitev in elektronskega podpisovanja omogočala tudi uporabo v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) bi moral sistem tehnično prilagoditi do konca leta. Zakaj nove e-osebne izkaznice še vedno ne moremo uveljavljali tudi v zdravstvu in kdaj se bo to zgodilo?